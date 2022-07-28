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İbrahim düşmemiş, başı ezilerek öldürülmüş

DHA

İbrahim düşmemiş, başı ezilerek öldürülmüş


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)-ANTALYA'nın Kepez ilçesinde ormana yakın yol kenarında ölü bulunan İbrahim Deniz ile ilgili açılan davada adli tıp raporu açıklandı. Raporda, Deniz'in kafasına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğünün kesinleştiği, düşme ya da çarpma sonucu bir ölümün mümkün olamayacağı belirtildi.
Olay, geçen yıl 12 Aralık'ta Aktoprak Mahallesi'nde meydana geldi. Ormanda gezintiye çıkan çocuklar, yol kenarında hareketsiz yatan birini görünce polise haber verdi. İhbarla gelen ekipler, 30-35 yaşlarında bir erkeğin cesedi ile karşılaştı. Cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. İlk incelemede başına taşla vurulan kişinin, 3 çocuk babası İbrahim Deniz olduğu belirlendi. Polisin olay ile ilgili gözaltına aldığı Nurmehmet Halifeoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
CİNAYET ÖNCESİ OKEY OYNADIKLARI ORTAYA ÇIKTI
Hazırlanan iddianamede Nurmehmet Halifeoğlu ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istendi. İddianamede; cinayetten önce ikilinin birlikte Döşemealtı ilçesine gittiği, yemek yedikleri ve sanığa ait inşaatta okey oynadıkları belirtildi. Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen ay ilk kez hakim karşısına çıkan Halifeoğlu, cinayet ile ilgisi olmadığını iddia etti. Mahkeme ayrıca Adli Tıp 1. İhtisas Dairesi'nden İbrahim Deniz'in ölüm nedeninin tespiti için rapor istedi. Raporda, İbrahim Deniz'in ölüm nedeninin 'düşme sonucu kafasının taş ve kayalara çarpması ile mümkün olamayacağı, kafaya sert/künt bir cismin direkt vurulması ile oluşacak nitelikte olduğu oybirliğiyle mütaala olunur' denildi.
'ŞÜPHEYE MAHAL KALMAYACAK ŞEKİLDE TESPİT EDİLDİ'
Raporun ardından konuşan İbrahim Deniz'in ailesinin avukatı Coşkun Demir, "Nurmehmet Halifeoğlu tarafından gerçekleştirildiği şüpheye mahal kalmayacak şekilde tespit edilmiştir. Bu rapor vesilesiyle sanığın verdiği çelişkili savunmaların tümünün suçtan kurtulmaya yönelik, kurgudan öte gidemeyen beyanlar olduğu açıkça ortaya konulmuştur. Yine bu raporla beraber en başından iddia ettiğimiz gibi müvekkilden aldığı borçları ödememiş olan sanığın müvekkile vermiş olduğu senedi ya da senetleri müvekkilden zorla almak niyetinde olduğu ve bunun neticesinde cinayet fiilini gerçekleştirdiği de kanaatimizce her türlü şüpheden uzak bir şekilde tespit edilmiştir.
Davaya konu olayda sanık, müvekkilden aldığı borçları ödememek adına cinayeti müvekkilin başını ezecek şekilde işlemiş, sonrasında müteveffanın telefon ve cüzdanını alarak olay yerini terk etmiştir. Bununla da kalmayan sanık müvekkilin zor kullanmak suretiyle almış olduğu telefonuyla, sanki kendisiyle mesajlaşıyormuş izlenimi oluşturmak ve suçtan kurtulmak amacıyla mesajlaşmıştır. Bütün bu anlatımlarımız davaya konu cinayetin planlanıp, tasarlanıp, borç aldığı müteveffaya verdiği senetleri alabilmek amacıyla işlendiğini kanıtlamaktadır." DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2022-07-28 15:30:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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