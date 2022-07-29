Traktör şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde traktörün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, AlanyaManavgat D400 Karayolunda meydana geldi. Karaöz Mahallesi istikametine gitmekte olan Ali Akbaş’ın kullandığı 07 E 1106 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi nedeniyle şarampole yuvarlandı.

Kazada, traktör sürücüsü Ali Akbaş ile traktörde yolcu olarak bulunan Cengizhan Korkmaz yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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