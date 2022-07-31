Başkan Şahin'in girişimleri ile ALKÜ ve Tümen Devlet Üniversitesi arasında anlaşma imzalandı

ALTSO Başkanı Şahin'in girişimleri sonucunda Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ve Tümen Devlet Üniversitesi arasında mutabakat (Memorandum of Understanding) anlaşması imzalandı.

Alanya’nın marka değerini yükseltmek ve ekonomisi yüksek turisti Alanya’ya çekmek amacıyla ALTSO Başkanı Mehmet Şahin ve beraberindeki heyetin Rusya’nın Tümen şehrinde başlattığı çalışmalar ilk meyvelerini verdi. Başkan Şahin müjdeli haberi vererek, “Tümen, Rusya’nın petrol rezervinin büyük bölümünü karşılayan ve ekonomisi yüksek bir kenti. Nüfusu kalabalık, eğitim sağlık ve alanlarında da çok başarılılar. Alanya’mız için önemli bir destinasyon olmasının yanı sıra Tümen’in eğitim ve sağlık alanındaki tecrübelerinden yararlanmak için sene başında bu şehirde ALKÜ Rektörümüz Prof. Dr. Ekrem Kalan, dönemin Alanya Gazipaşa Havalimanı Genel Müdürümüz Ekrem Akgül ve yine dönemin Havalimanı Genel Müdür Yardımcısı Yiğit Aslan Laçin ile birlikte temaslarda bulunmuştuk. Bu temaslarımızın meyvelerini toplamaya başladık. Eğitim alanında Tümen Devlet Üniversitesi ile şehrimizin gözbebeği ALKÜ arasında nihai iş birliği anlaşmaları tamamlandı. Anlaşmaya göre ALKÜ ile Tümen Devlet Üniversitesi ve arasında öğrenci ve akademik personel değişimi, turizm alanında staj programları, ALKÜ TÖMER’de Türkçe öğretimi ve Türk öğrencilere Rusça eğitimi gibi ana başlıklarda iş birliği yapılacak” diye konuştu.

Önümüzdeki dönemde Rusya üniversiteleriyle daha yakın iş birliğine girileceğinin müjdesini veren ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, "ALKÜ’nün uluslararasılaşma politikasında Rusya’nın özel bir yeri var. Önümüzdeki yıl Rusya Üniversiteleri ile öğrenci ve personel hareketliliği gerçekleştirilmesi ve ortak projeler geliştirmesi noktasında önemli adımların atacağız. Alanya’nın yükseköğretimine ve sağlık sektörüne büyük katkılar sağlayacağına inandığım anlaşmanın sağlanmasındaki emekleri nedeniyle ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’e teşekkür ederim. Başkanımız her zaman üniversitemizin yanında ve destekçisi oldu. Şehrimize kattığı bu önemli değer nedeniyle kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz" dedi.

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