Yunus Bahadır, 3 yıllığına Alanyaspor'da

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yunus Bahadır, 3 yıllığına Alanyaspor'da

İHA

Yunus Bahadır, 3 yıllığına Alanyaspor'da

Alanyaspor, geçen sezon Hollanda 1. Lig ekiplerinden PSV Eindhoven'ın U21 takımında forma giyen sağ bek Yunus Bahadır ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Alanyaspor, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda 19 yaşındaki futbolcu Yunus Bahadır'ı kadrosuna kattı. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, transfer çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Bugün de Yunus Bahadır kardeşimizi sağ bek olarak transfer ettik. Kendisinden beklentimiz yüksek, yeteneklerinin olduğunu ve gelişime açık bir futbolcu olduğunu biliyoruz. Mevcut yeteneklerinin üzerine daha da koyarak ülke futbolumuza ve takımımıza daha faydalı olacağına inanıyoruz. Hem Alanyaspor’umuza hem de kendisine hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Yeşilturunculu ekibe geldiği için mutlu olduğunu ifade eden Yunus ise, “Buraya geldiğim için gerçekten çok mutluyum. Kapıdan girdiğim ilk andan beri muhteşem bir ortam beni karşıladı. Kulüp yönetimi ve çalışanlar çok iyi. Önümde çok güzel bir fırsat var ve kendime güveniyorum. Alanyaspor için elimden gelenin en iyisini yapıp başkanımızın da söylediği gibi hem takıma hem de ileride kendi kariyerim adına milli takımda yer almak istiyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 7 milyona yaklaştı
YEREL HABERLER Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 7 milyona ...
ALKÜ’lü öğrenciler yeni sağlık merkezine kavuşuyor
YEREL HABERLER ALKÜ’lü öğrenciler yeni sağlık merkezine kavuşuyor
Macaristanlı çiftin altın bileklik hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER Macaristanlı çiftin altın bileklik hırsızlığı ...
Antalya'da kayıp İngiliz turist aranıyor
YEREL HABERLER Antalya'da kayıp İngiliz turist aranıyor
Antalya’ya havayoluyla gelen turist sayısı 7 milyona yaklaştı
YEREL HABERLER Antalya’ya havayoluyla gelen turist sayısı 7 milyona ...
Macaristanlı çiftin kuyumcudaki hırsızlığı, işyeri sahibinin dikkatine takıldı Kuyumcuya gelen Macaristan uyruklu çift, kaşla göz arasında bilekliği cebine indirdi Şahıslar işyeri sahibinin dikkati sayesinde başka bir mağazada yakalandı
YEREL HABERLER Macaristanlı çiftin kuyumcudaki hırsızlığı, işyeri ...
Belediye Başkanı Uysal, sosyal medyadan cep telefonunu paylaştı
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Uysal, sosyal medyadan cep ...
Kanyon faresi jandarmadan kaçamadı
YEREL HABERLER Kanyon faresi jandarmadan kaçamadı
Aileler ve çocuklar Kepez’de bilimle tanıştı
YEREL HABERLER Aileler ve çocuklar Kepez’de bilimle tanıştı
Muharrem İnce: İktidarı eleştirirken diğer muhalefet partileri gibi davranmıyoruz
YEREL HABERLER Muharrem İnce: İktidarı eleştirirken diğer muhalefet ...
Kaş'ta, Yeşilbarak Söğütoğlu Camii açıldı
YEREL HABERLER Kaş'ta, Yeşilbarak Söğütoğlu Camii açıldı
Alanya Bayırkozağacı yolu asfalta hazırlanıyor
YEREL HABERLER Alanya Bayırkozağacı yolu asfalta hazırlanıyor
Büyükşehirden, üniversite adaylarına ücretsiz tercih desteği
YEREL HABERLER Büyükşehirden, üniversite adaylarına ücretsiz tercih ...
Kemer'de kaybolan 2 turist çocuk, jandarma ekiplerince bulundu
YEREL HABERLER Kemer'de kaybolan 2 turist çocuk, jandarma ...
Alakır Doğa ve Kültür Sanat Festivali gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Alakır Doğa ve Kültür Sanat Festivali ...
Alkollü ve ehliyetsiz sürücülerin kazasında yolcu Gamze, öldü
YEREL HABERLER Alkollü ve ehliyetsiz sürücülerin kazasında yolcu ...
Genç öğretmen tatil için geldiği memleketindeki Köprüçay'da hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Genç öğretmen tatil için geldiği memleketindeki ...
Kırkpınar Başpehlivanı Şimşek'ten 'sevgili' paylaşımı
YEREL HABERLER Kırkpınar Başpehlivanı Şimşek'ten 'sevgili' paylaşımı
Babadağ'dan yamaç paraşütüyle havalanıp, 6,5 saatte Konyaaltı sahiline indi
YEREL HABERLER Babadağ'dan yamaç paraşütüyle havalanıp, 6,5 saatte ...
Dayısı vurduktan 9 gün sonra kurtarılamadı
YEREL HABERLER Dayısı vurduktan 9 gün sonra kurtarılamadı
Köprüçay Irmağı'na giren Mehmet, boğuldu
YEREL HABERLER Köprüçay Irmağı'na giren Mehmet, boğuldu
11. Kemer Yörük Festivali sona erdi
YEREL HABERLER 11. Kemer Yörük Festivali sona erdi
Romanyalı öğrenciler memnun ayrıldı
YEREL HABERLER Romanyalı öğrenciler memnun ayrıldı
Antalya Film Forum başvuruları için son günler
YEREL HABERLER Antalya Film Forum başvuruları için son günler

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.