Tek kişilik skutere 6 kişi bindi

Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da tek kişilik skutere 6 genç birlikte bindi. O anlar yoldan geçenlerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Son aylarda ulaşımda yoğun olarak kullanılan ve yaşanan kazalarda ölümlere dahi yol açan skuterler, gençlerin eğlence aracı oldu. Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi'nde dün gece bir grup genç, kredi kartıyla kiraladıkları skutere 6 kişi bindi. Skuterin üzerinde 4 kişi arka arkaya dururken, 2 kişi ise omuzlara çıktı. Konyaaltı Sahili'nde Arnavut kaldırım taşlarıyla kaplı yoldan skuterle düşmeden inen gençleri cep telefonuyla görüntüleyenler, "İyi sürüyor valla helal olsun" sözleriyle şaşkınlıklarını dile getirdi.
Skutere trafik kuralları gereği 2 kişi binilmesi halinde 427 lira ceza uygulanıyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK
2022-08-06 11:40:23
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