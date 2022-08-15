Corendon Alanyaspor - Beşiktaş: 3-3



Engin ANAK / ALANYA, (DHA)-

STAT: Kırbıyık Holding

HAKEMLER: Yasin Kol, Cevdet Kömürcüoğlu, Ekrem Kan

CORENDON ALANYASPOR: Yusuf Karagöz Fatih Aksoy (Dk. 60 Yusuf Özdemir), Furkan Bayır, Balkovec, Candeias, Zinedine Ferhat, Targhalline (Dk. 60 Lusamba), Leroy Fer (Dk. 60 Doumbia), Tayfur Bingöl (Dk. 60 Oğuz Aydın), Efkan Bekiroğlu, Eduardo (Dk. 78 Erencan Yardımcı)

BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu Rosier, Emrecan Uzunhan, Saiss, Masuaku, Berkay Vardar (Dk. 81 Kenan), Salih Uçan (Dk. 46 Necip Uysal), Gedson Fernandes (Dk 90+4 Kartal), Ghezzal (Dk. 46 Boyd), N'Koudou (Dk. 46 Montero), Weghorst

GOLLER: Dk. 45+3 Efkan Bekiroğlu, Dk. 81 Saiss (K.K), Dk. 90 (P) Candeias (Corendon Alanyaspor), Dk. 4 N'Koudou, Dk. 21 Salih Uçan, Dk. 31 (P) Ghezzal (Beşiktaş)

KIRMIZI KART: Dk. 37 Emrecan Uzunhan (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Fatih Aksoy, Leroy Fer, Candeias (Alanyaspor) N'Koudou, Weghorst (Beşiktaş)

Spor Toto Süper Lig´in 2´nci haftasında Corendon Alanyaspor sahasında 3-0 geriye düştüğü maçta Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldı.

4´üncü dakikada Beşiktaş´ın kazandığı korner vuruşunda topun başına geçen Ghezzal'ın kullandığı vuruşta arka direkte topu Weghorst indirdi. Topun indiği noktaya hareketlenen N'Koudou gelişine vurdu ve topu ağlara gönderdi: 0-1.

21´inci dakikada sağdan gelişen Beşiktaş atağında Ghezzal'ın pasıyla sağ çaprazdan ceza alanına giren Salih Uçan, topu düzelterek sol ayağıyla düzgün bir vuruş yaptı ve fileleri havalandırdı: 0-2.

30´uncu dakikada gelişen Beşiktaş atağında N'Koudou soldan çaprazdan ceza sahasına girerek topu Ghezzal´a gönderdi. Bu oyuncu ise kale önünde Alanyasporlu futbolcu Targhalline'nin müdehalesi sonrası yerde kaldı. Pozisyon sonrasında hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.

31´inci dakikada penaltı vuruşu için topu başına geçen Ghezzal meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3.

37´nci dakikada orta sahada oluşan pozisyonda Beşiktaşlı Emrecan´ın Zinedine Ferhat´a yaptığı müdahale sonrası maçın hakemi Yasin Kol ikinci sarı kartı göstererek Emrecan´ı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

45´inci dakikada gelişen Alanyaspor kontratağında Zinedine Ferhat´ın sol köşeden ceza sahası içine gönderdiği topa yükselen Tayfur Bingöl´ün kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

45+3'üncü dakikada ceza sahası yayının önünde Gedson Fernandes´in Targhalline´e yaptığı hareket sonrası Alanyaspor´un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Efkan Bekiroğlu´nun güzel vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ersin´i de geçerek filelerle buluştu: 1-3.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş´ın 3-1´lik üstünlüğüyle sonlandı.

80´inci dakikada sol kanattan gelişen Corendon Alanyaspor atağında hızla ceza sahasına doğru yönelen Oğuz Aydın arka direğe gönderdi. Burada topa iyi yükselen Efkan´ın kafa vuruşu kaleciyi aştı fakat son anda gol çizgisinin önünde Saiss müdahale ederek topu kornere çeldi.

81´inci dakikada orta sahada başlayan Alanyaspor atağında Oğuz Aydın´ın sol çaprazdan yaptığı ortaya hareketlenen Saiss´in ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-3.

88´inci dakikada Alanyaspor atağında Candeias´ın sağ kanattan ceza sahası içine gönderdiği topa yükselen Erencan Yardımcı´nın kafa vuruşu az farkla auta gitti.

90´ıncı dakikada hızla ceza sahasına sokulan Zineadine Ferhat´a Gedson Fernandes´in müdahalesi sonrasında maçın hakemi Yasin Kol bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Candeias´ın vuruşunda top filelerle buluştu: 3-3.

90+4'üncü dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında Efkan orta sahadan savunmanın arkasına uzun bir top gönderdi. Bu topa koşu yapan Erencan ceza sahasında gelişine sert vurdu ancak kaleci Ersin gole izin vermedi.

Mücadele 3-3 beraberlikle sonlandı.

DHA-Spor Türkiye-Antalya ENGİN ANAK

2022-08-15 00:56:17



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