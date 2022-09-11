Antalya'da orman yangını (2)

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KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde yerleşim yerleri ile seraların yakınında çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. 3 helikopter, 2 uçak, çok sayıda arazöz ve yangın söndürme ekibiyle müdahale edilen yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak, soğutma çalışmalarına başlandı. Çıkış nedeni araştırılan yangında ilk etapta 5 dönüm alanın zarar gördüğü belirlendi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kumluca Ramazan SARIKAYALI

2022-09-11 18:44:10



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