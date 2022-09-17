Antalyaspor - Adana Demirspor maçının ardından

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalyaspor - Adana Demirspor maçının ardından

DHA

Antalyaspor - Adana Demirspor maçının ardından


Tolga YILDIRIM / ANTALYA, (DHA) Fraport TAV Antalyaspor'un Adana Demirspor'a 3-0 kaybettiği maçın ardından basın toplantısı düzenlendi.
Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, kulüp adına en dramatik futbol gecelerinden birini yaşadıklarını ifade etti. Maç öncesi planlarının, yenilen ilk gol ve kırmızı kart sonrası alt üst olduğunu Groenendijk, "Buna rağmen kenardan takımın reaksiyon göstermesi için her şeyi yaptık. 10 kişi oynamamıza rağmen iyi fırsatlar bulduk. Rakip de 10 kişi kalınca yenilen gol haricinde senaryo bakımından maçın gidişatı eşitlendi. İkinci yarı ilk 10 dakika iyi başladık. İkinci değişiklik ve 15 saniye içerisinde oyuna giren oyuncumuzun kırmızı kart görmesi planlarımızı devre dışı bıraktı. Hakemler hakkında konuşmak istemiyorum. VAR ile alınan karara saygı duyuyorum" diye konuştu.
Takımının 9 kişi kalmasının ardından kısmen reaksiyon gösterdiklerini anlatan Groenendijk, "2-0 olduktan sonra oyundan düşüş başladı. Kabul etmemiz gereken bir yenilgi. Geçen sene herkese zevk veren Antalyaspor'dan iz yok ve özümüze dönmemiz gerektiğini düşünüyorum. Milli takım arası ideal zamanda geldi. Yeterince vaktimiz olacak. Sıkı çalışıp önümüzdeki maça yeniden başlangıç yapmak için zaman oldu. Ekim ayında toparlanmamız gerekiyor. Aksi takdirde sezon sonu hak etmediğimiz sıralamada mücadele etmemiz gerekecek" dedi.
Oyuna giren futbolcuların takıma katkısı hakkında değerlendirme yapan Groenendijk, şöyle konuştu:
"Bu maçta yaptığımız değişiklikler de tutmadı. Mazeret üretmek istemiyorum. Oyuncu grubunu biz seçtik ve onlarla yola çıktık. Onlardan vazgeçecek  durumumuz yok. Neleri değiştirebiliriz, ona kafa yormamız gerekiyor. İyi takıma karşı önce 10, sonra da 9 kişi kalıp oynadılar. Bu da fizik olarak zor oldu. Üs üste 4 yenilgi alan takım için konuşuyoruz. Bu baskıyı, gidişatı değiştirmemiz lazım."
MONTELLA: AYAKLARIMIZIN YERE BASMASI GEREKİYOR
Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Vincenzo Montella, maça çok iyi başladıklarını ve ilk 10 dakikada golü bulduklarını belirtti. Karşılaşma öncesi futbolcularına arzulu ve istekli takıma karşı oynayacakları için ilk dakikaların önemini anlattığını dile getiren Montella, " İlk dakikalarda kendimizi göstermemiz gerekiyordu. Bunu da başardık. Rakibimizin kırmızı kartından sonra takımız istediğimiz gibi oynamadı. Yavaş oynadık. Sonrasında zorlandık. Yediğimiz kırmızı karttan sonra da istediğimiz oyunu oynadık, topa sahip olmaya ve hızlı oynamaya başladık" dedi.
Fraport TAV Antalyaspor galibiyetini değerlendiren Montella, "Önemli galibiyet aldık ama ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Taraftarımızın, başkanımızın mutlu olması çok normal. Çünkü çok emek sarf etti. Lig bizim için şu an başlıyor. Zor mücadeleler başlayacak. Zihin olarak hazır olmamız gerekiyor. Milli aradan sonra Galatasaray'a karşı oynayacağımız için mutluyum. Bu şekilde ayaklarımız yere basmaya devam edecek ve istediğimiz gibi karakterimizi sahaya yansıtacağız."  GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Vincenzo Montella'nın açıklamaları
- Alfons Groenendijk'in açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM
2022-09-17 23:06:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalyaspor-Adana Demirspor maçının ardından
YEREL HABERLER Antalyaspor-Adana Demirspor maçının ardından
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Antalyaspor - Adana Demirspor: 0-3
YEREL HABERLER Antalyaspor - Adana Demirspor: 0-3
Antalyaspor - Adana Demirspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Antalyaspor - Adana Demirspor (EK FOTOĞRAFLAR)
Antalyaspor - Adana Demirspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Antalyaspor - Adana Demirspor (FOTOĞRAFLAR)
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını ...
Antalya'daki Olimpos Antik Kenti'nde kazı başkanlığında görev değişimi yapıldı
YEREL HABERLER Antalya'daki Olimpos Antik Kenti'nde kazı ...
Antalya'da "HobiFest 2022" festivali başladı
YEREL HABERLER Antalya'da "HobiFest 2022" festivali başladı
Alanya'da motosikletin çarptığı ikizlere hamile kadın öldü, bir yaşındaki bebeği ağır yaralandı
YEREL HABERLER Alanya'da motosikletin çarptığı ikizlere hamile kadın ...
Arkadaşlarının öldüğünü söylediği, kayıp Muhammet için kanalizasyonlar arandı (2)
YEREL HABERLER Arkadaşlarının öldüğünü söylediği, kayıp Muhammet ...
Tartıştığı arkadaşının ismini taşıyan köpeği tabancayla öldürdü; olay anı kamerada
YEREL HABERLER Tartıştığı arkadaşının ismini taşıyan köpeği ...
Antalya'da kiraladığı daireyi uyuşturucu laboratuvarına çevirdiği öne sürülen şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da kiraladığı daireyi uyuşturucu ...
Antalya'da depoda çıkan yangında bir kişi yaralandı
YEREL HABERLER Antalya'da depoda çıkan yangında bir kişi yaralandı
Antalya´da yaşayan yabancılar, parktaki çöpleri topladı
YEREL HABERLER Antalya´da yaşayan yabancılar, parktaki çöpleri ...
Alanya'da tarihi 2 konak, turizme kazandırıldı
YEREL HABERLER Alanya'da tarihi 2 konak, turizme kazandırıldı
Antalya'da kayıp genç için arama çalışması başlatıldı
YEREL HABERLER Antalya'da kayıp genç için arama çalışması başlatıldı
Torosların dağ köyündeki su çalışması için katır ve eşekler kiralandı
YEREL HABERLER Torosların dağ köyündeki su çalışması için katır ve ...
Tarım sektöründe faaliyet gösteren Hollandalı firmalar Antalya'da temaslarda bulundu
YEREL HABERLER Tarım sektöründe faaliyet gösteren Hollandalı ...
Alanya'da otomobil ve bisiklet çaldığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Alanya'da otomobil ve bisiklet çaldığı gerekçesiyle ...
Antalya'da avukat, kız arkadaşına "polis sürpriziyle" evlenme teklifi yaptı
YEREL HABERLER Antalya'da avukat, kız arkadaşına "polis sürpriziyle" ...
Antalya'da festivalin simgesi 59 Venüs heykeli şehirle buluşmaya hazır
YEREL HABERLER Antalya'da festivalin simgesi 59 Venüs heykeli ...
Antalya'da Polaris Gökyüzü Gözlem Etkinliği düzenlenecek
YEREL HABERLER Antalya'da Polaris Gökyüzü Gözlem Etkinliği ...
Antalya Büyükşehir Belediyesine Sağlıklı Kentler Birliğinden ödül
YEREL HABERLER Antalya Büyükşehir Belediyesine Sağlıklı Kentler ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.