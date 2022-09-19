Belediyenin yaşlı evine girip, masa ve sandalyeleri denize attılar



Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da gece saatlerinde Muratpaşa Belediyesi'ne ait yaşlı evine giren 8 kişi, alkol aldıktan sonra bahçedeki 2 masa ile 16 sandalyeyi denize fırlattı. Yüzlerini tişörtle kapatan şüpheliler kaçarken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Eski Lara yolu üzerinde bulunan Muratpaşa Yaşlı Evi'nde meydana geldi. Kapının kapalı olması üzerine, tel çit üzerinden atlayan 8 şüpheli, deniz manzaralı parkta bir süre eğlenip alkol aldı. Şüpheliler, daha sonra depodan çıkardıkları 2 masa ile 16 sandalyeyi denize fırlattı. Bir süre daha yaşlı evinde oturan şüpheliler, güvenlik kameralarına yakalanmamak için yüzlerini tişörtle kapatıp kaçtı.

Sabah yaşlı evine geldiklerinden masa ve sandalyelerin yerinde olmadığını fark eden görevliler, güvenlik kamerasını izleyince durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine gelen polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Falezler üzerinde kalan bazı masa ve sandalyeler ise bulundukları yerden alınarak, yaşlı evine getirildi. Şüphelilerin alkol almalarının ardından sandalyeleri denize atması, güvenlik kameralara yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2022-09-19 13:22:57



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