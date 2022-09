Aşırlı Adası'nda dağ keçilerinin sayısı artıyor

Ahmet ACAR/ DEMRE (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Demre ilçesine bağlı 145 dekar büyüklüğündeki Aşırlı Adası, yaklaşık 20 yıldır dağ keçilerine ev sahipliği yapıyor. Hazineye devredilmeden önceki sahipleri tarafından adaya bırakılan keçiler, her yıl çoğalıyor. Keçilere, tur teknesiyle adaya gelenler ve bölge halkı yiyecek bırakıyor.

Demre ilçesinde 'dünyadaki cennet' olarak ünlenen Kekova bölgesinde, 145 dekar büyüklüğündeki Aşırlı Adası, Gökkaya Koyu'nun doğusunda yer alıyor. Akdeniz'in doğal bitki örtüsü olan çam, zeytin ve maki bitkileriyle kaplı ada, birinci derecede tarihi ve doğal sit alanı konumunda bulunuyor. Tamamı kayalık ve orman olan adaya, 2002-2003 yıllarında o dönemki sahipleri tarafından Türkiye'nin başka yerlerinden getirilen dağ keçileri bırakıldı. Keçiler, çoğalmaya ve adanın sahipleri tarafından beslenmeye başlandı. Ada, Demre Mal Müdürlüğü'nün açtığı dava sonucu mahkeme tarafından o dönemki sahiplerinden alınarak, hazineye devredildi. Karar daha sonra Yargıtay tarafından da onaylandı. Kararın kesinleşmesinin ardından adadaki yapılar Demre Kaymakamlığı'nca yıktırıldı. Adanın tek sahibi olarak da dağ keçileri kaldı.

KÜÇÜK KEÇİLER, ADANIN KIYISINDA GEZİYOR

Aşırlı Adası'ndaki dağ keçileri, kaçak avlanmaya, hastalıklara ve vatandaşların belirtiğine göre kurt saldırılarına rağmen her geçen yıl çoğalıyor. Sayıları henüz bilinmeyen keçiler, adanın kuzey batısındaki Demre Kaymakamlığı tarafından geçmişte yıkılan yapıların kalan beton kısmında ve batısında sürü halinde geziyor. Özellikle mavi yolculuğa çıkan, günübirlik tur düzenleyen bazı yatçılar, adaya keçiler için yiyecek bırakıyor. Bazıları keçileri elleriyle besliyor. Özellikle küçük keçiler, adanın kıyısında geziyor, kendilerini besleyenlerden kaçmıyor. Çok yabanileşmiş olanlar ise aşağı inmiyor ve dağlık bölgelere kaçıyor. Yatlar kıyıya yaklaşmaya başladığı zaman insanlara alışkın olanlar, topluca kıyıya iniyor. Bazıları ise yatlara kadar giriyor. Keçiler, adaya piknik için çıkanların yiyeceklerine bile ortak oluyor; tehlike sezdikleri an ise adanın üst kısmına doğru kaçıyor. Yat turuna çıkanlar, yiyecek yiyen keçilerin fotoğrafını çekiyor.

'BİZLERE DÜŞEN GÖREV, KORUMAK'

Kendi teknesiyle keçilere yiyecek getiren Rasık Şahin, "Bu dağ keçileri Demre'mizin, ülkemizin ve bu adanın doğal güzelliği. Bizlere düşen görev, onları korumak. Daha gelecek olan nesillerin bu güzelliği yaşamalarını sağlamak" dedi.

Yat kaptanı İlhan Karay da "Finike'de yat kaptanıyım. Her gün Kekova'ya tur düzenliyorum. Görmüş olduğunuz bu güzelliklere her gün yiyecek, içecek, süt getiriyorum. Misafirlerime de bunları gösterip, tertemiz bırakıp, ayrılıyorum" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Antalya / Demre Ahmet ACAR

2022-09-21 10:18:11



