Antalya'da çay kenarındaki sazlık ve ağaçlıktaki yangın yeniden alevlendi (3)



YANGIN YENİDEN BAŞLADI

Antalya'nın Kaş ilçesinde, Eşen Çayı kenarında sazlık ve ağaçlıkta başlayan ve ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınıp soğutma çalışmaları yapılan yangın, rüzgarla birlikte yeniden alevlendi. Yangına müdahale için bölgeye hava takviyesi de gönderildi. Kaş Orman İşletme Müdürü Süleyman Demir, "2 uçak, 2 helikopter ve 6 arazöz yangına müdahale ediyor. Şiddetli rüzgar var. Şu an tehlikeli bir durum yok, önü kesildi. Ama rüzgar yön değiştiriyor. Bu olumsuz bir durum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kaş Ahmet ACAR

2022-09-22 15:16:53



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