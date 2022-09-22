Antalya'da orman yangını (1)

Ramazan SARIKAYALI/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, yerleşim yerleri ve seralara yakın ormanda yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için müdahaleye başlandı.
Kumluca'ya bağlı Mavikent Mahallesi Beykonak su deposu yakınlarında, saat 16.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Yerleşim yerleri ve seraların da bulunduğu bölgenin yakınındaki yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı. Dumanları görenlerin haber vermesiyle bölgeye çok sayıda söndürme ekibi yönlendirildi. Alevlere müdahaleye başlanırken, bölgedeki bazı ev ve seraların hasar gördüğü belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Ramazan SARIKAYALI
2022-09-22 17:01:44
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