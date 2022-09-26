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Rusya'dan charter uçuşlar, ekim sonuna kadar dolu

DHA

Rusya'dan charter uçuşlar, ekim sonuna kadar dolu


Mehmet ÇINAR/ ANTALYA, (DHA)RUSYA'da kısmi seferberlik ilanından önce Antalya'ya charter uçuşlarla yolcu getiren tüm tur operatörlerinin 15 Eylül itibarıyla yüzde 100 dolduğunu belirten turizmciler, ekim ayı içinde çok az yer bulunabileceğine işaret etti.
Rusya'da kısmi seferberlik ilanı sonrasında, ilk etapta 300 bin yedek asker konumundaki 18 ile 65 yaş arası askere elverişli kişileri kapsayan kararın ardından Rusya'dan çıkış yapmak isteyenlerin ilk adreslerinden Antalya'da bazı turistler, tatil sürecini uzattı. Rusya'dan yola çıkanların birçoğu hem ikametgah hem çocuklarının eğitimiyle ilgili kentte faaliyet gösteren Uluslararası Rus Okulu'na başvuruyor, bazıları da tanıdığı diğer yerleşik Rus vatandaşlarını arıyor. Rusya'nın çeşitli kentlerinden Antalya'ya günde 90'a yakın uçuş gerçekleştiriliyor.
Seferberlik ilanı sonrası Rusya'dan Antalya'ya otel rezervasyonlarında çok azalma olmadığını belirten, Kundu'daki 5 yıldızlı otelin genel müdürü İsmail Çağlar, "Karar sonrası şu ana kadar mevcut rezervasyonlarda iptal olmadı, sezona uygun şekilde akış devam ediyor fakat maddi imkanı olan misafirler ya tatilini uzattı ya da Rusya dışında başka ülkelere geçti. Örneğin; Bodrum'a gelmiş bir misafirimiz, ailesiyle Rusya'ya dönmek yerine Antalya'ya geldi. Sürecin netleşmesini bekliyorlar. Maddi olarak uygun olan ve askerliğe elverişli yaş grubundakiler, Rusya'daki durumun netleşmesini bekliyor. Konuştuğumuz misafirler bunları söyledi" dedi.
'YER BULMAK ZOR'
Bu karar öncesinde de Rusya'dan Antalya'da tatillerine yönelik ciddi rezervasyon akışı yaşandığını dile getiren Çağlar, "Bireysel olarak da her zaman gelişler oluyordu ama şu an gelenler içinde bu olayla alakalı olanlar da var tabi. Baktığımız zaman uçuş sayıları da belli. Ek seferler de konulmadığı için çok ciddi akın yaşandığını söyleyemeyiz. Ayrıca ekim sonuna kadar da Kundu, Belek, Lara bölgesindeki otellerin birçoğu zaten dolu vaziyette. Dolayısıyla ayrıca gelen misafire yer bulabilmek oldukça zor" diye konuştu.
Bu olay öncesinde gerçekleşen rezervasyonlara göre, Rusya'dan taleplerin iyi olduğunu da anlatan Çağlar, "Örneğin; bizim otelimizde şu an 500 odanın 250'si yani yüzde 50'sini Rus misafirlerimiz oluşturuyor. Ekim ayı sonuna kadar da doluyuz. Kasım ayının ilk 10 günlük dönemine ilişkin rezervasyonlar çok iyi gidiyor. Bu süreçte şu an Mir Kart ödemelerinde sorun yaşanıyor, bankaların uygulamayı iptal etmesi nedeniyle nakit ödeme alıyoruz. Bunun için de alternatif çözümler üretilmeye çalışılıyor" dedi. 
'SEFERBERLİK EMRİ YOKTUR' KAĞIDI İSTENİYOR
Rusya'daki seferberlik emri kararı sonrası ilk etapta 300 bin kişinin askere çağrıldığını belirten, Rusya'dan Türkiye'ye turist getiren tur operatörü firmasının operasyon müdürü Memduh Kına, şunları kaydetti: 
"Seferberlik kapsamındaki 300 bin kişi dışındakilerin yurt dışına çıkışlarında herhangi bir sorun yok. Bizdeki e-Devlet'e benzer sistem var, bu sistemden 'seferberlik emri yoktur' kağıdını aldıktan sonra istediği yere gidebiliyor. Şu an herkes çıkabiliyor, bilet alabiliyor ama 'seferberlik emri yoktur' kağıdı almaları gerekiyor. 300 bin kişi içinde olanlar alamıyor. Rusya'dan Antalya'ya charter uçuş rezervasyonlarında eylül ayı tamamen doldu, ekim ayında da çok az yer bulunabiliyor. Rezervasyonlarda ciddi iptaller yok, günde 500 civarında rezervasyon yaptıran varken şimdi 350 civarında. Zaten hemen rezervasyon yaptırıp ertesi gün gelmesi mümkün değil, çünkü eylül sonuna kadar tüm tur operatörlerinin rezervasyonları yüzde 100 dolu, koltuklar bitmişti. Ekim ayı içinde belli günler için belki bulunabilir. Şu an yaptığımız rezervasyonlar da genellikle kasım ayına yönelik dolayısıyla ancak tarifeli seferler bulabilirler."
EV VE OKUL İÇİN ARIYORLAR
Rusya'dan tarifeli seferler veya kendi özel araçlarıyla yola çıkan ya da çıkmaya hazırlanan birçok Rus vatandaşı da Antalya'da yerleşik yaşayan tanıdıkları Rusları veya Konyaaltı'ndaki Uluslararası Rus Okulu'nu arayıp, oturabilecekleri mahalle, ev veya çocuklarının eğitimiyle ilgili bilgi için telefonla arıyor.
Rus Okulu Müdürü Viktor Bikkenev, uluslararası statüde okul olmaları nedeniyle hem Ukrayna hem Rus öğrencilerin hiçbir sorun olmadan okulda eğitim-öğretim gördüklerini dile getirerek, "Bu olaylar sonrasında talepte ciddi artış oldu. O bölgelerden günde 2-3 telefon alırken, şimdi 20-30'a çıktı" dedi.
Arayanların Antalya'ya geldiklerinde hangi mahallede ev bulabilecekleri veya yaşayabilecekleri ayrıca çocuklarını okula yazdırma konularında bilgi talep ettiklerini anlatan Bikkenev, "Hem arayanlar hem de takip ettiğimiz kadarıyla Rusya'dan Antalya'ya yoğun talep var. Uçaklarda yer bulanlar uçakla, bulamayan aracıyla geliyor. Bu durum uçak fiyatlarında da ciddi artışa sebep oldu. Örneğin; bir rehber öğretmenimiz gelecekti, ancak ekim ayı için uçak bileti bulabildik. Normalde bu dönem 100 dolar civarındaki bileti 65 bin rubleye aldık. Volgograd şehrinden 3 Ekim tarihli uçakla gelecek, öncesi için Moskova'dan uçak bileti baktık ama hem yer bulamadık hem de Moskova'daki biletler çok daha pahalı" diye konuştu. 
ÖĞRENCİLERİN PAHALILIK ŞİKAYETİ
Uluslararası Rus Okulu olarak her yıl 30 Ekim-6 Kasım'da eski Sovyet Birliği ülkelerindeki okulların ara tatil dönemi olması nedeniyle 'Bilim Şenlikleri' düzenlediklerini de anlatan Bikkenev, yaşanan bu olaylar ve uçak fiyatlarındaki fahiş artışların birçok öğrenciyi zora soktuğunu kaydetti. Bikkenev, "Bu yılki 'Bilim Şenlikleri' için 500 kişilik rezervasyon yaptırmıştık. Ancak bilet fiyatları aşırı yükseldiği için bazı öğrencilerin aileleri arayıp, 'Çok pahalı nasıl geleceğiz' diye şikayet ediyor. Rusya, Kazakistan gibi bölgeden birçok ülkeden öğrenci bekliyoruz ancak bazı öğrenciler pahalılık nedeniyle gelemeyebilir" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2022-09-26 10:06:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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