Denize düşen tatlı su kaplumbağasını, dalgıçlar kurtardı



İbrahim LALELİ/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, yaşam alanı süs havuzundan çıkıp, denize düşen tatlı su kaplumbağası, dalgıçlar tarafından kurtarıldı. Yüzmekten bitkin olan, aç ve susuz kaldığı sanılan kaplumbağa, beslenmesi sağlanarak süs havuzuna geri bırakıldı.

Muratpaşa ilçesi Lara bandında bulunan parklardaki süs havuzlarında yaşayan tatlı su kaplumbağalarından biri, denizde bulundu. Falezler bölgesinde dalış yapan dalgıçların gördüğü kaplumbağa, karaya çıkarıldı. Kaç gündür suda olduğu bilinmeyen kaplumbağanın yüzerek ilerlemeye çalıştığını anlatan dalış eğitmeni Yusuf Öztürk, "Yorulmuştu. İlk önce caretta caretta sandık fakat yanına yaklaştığımızda tatlı su kaplumbağası olduğunu fark ettik. Bu tür de suda yaşıyor fakat tuzlu suda, özellikle denizde hayatta kalamaz çünkü sürekli yüzebilen bir canlı değil. Dinlenmesi gerekiyor, beslenmesi için yosun ve su bitkisi tüketiyor fakat denizde bunları bulması mümkün değil" dedi.

Tatlı su kaplumbağasının süs havuzlarının birinden çıkarak denize kadar geldiğini düşündüklerini belirten Öztürk, "Dalış sırasında fark ettim. İlk gördüğümde çok şaşırdım. Yanına gittiğimizde yorulmuştu. Karaya çıkardık, besledik su verdik ardından falezlerin üstünde bulunan parka çıkartarak süs havuzuna geri bıraktık" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2022-09-26 10:42:20



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