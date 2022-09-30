Belediyenin Kedi Evi'ne giren 3 Pitbull, 12 kediyi öldürdü (2)



YARALI KURTULAN KEDİLER TEDAVİ EDİLİYOR

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne tel örgüleri aşıp giren 3 Pitbull cinsi köpeğin saldırısından sağ patisi kopup kurtulan kedi, yoğun bakım servisine alındı. İlk tedavisinin ardından kuvözde tedavisi süren kedinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yaralı kediyle ilgilenen veteriner hekim Umut Acar, "Saldırı sonrası sağ patisi tırnaklarıyla birlikte kopmuş. Temizliği ve dezenfektasyonu yapıldı. Şimdilik sağlık durumu iyi, sıvı beslemesini gerçekleştirdik. Artık 3 patisi olacak ama yaşayacak" dedi.

Pitbulların saldırısından kafeslerin arasına sıkışarak kurtulan bir diğer kedinin bakımını da veteriner hekim Simge Karakaya üstlendi. Kediyle ilk karşılaştığında korkusunu gözlerinden anladığını belirten Karakaya, "Gözleri kocaman açılmıştı. Korkudan titriyordu. Çok narin bir kedimiz. Kafeslerin arasına sıkıştığı için Pitbullar bu kediye ulaşamamış" diye konuştu.

Sabaha karşı bakımevine girerek 12 kediyi öldüren Pitbull cinsi 3 köpekten 2'sinin sahibi olan M.A., emniyette ifade verdi. Saldırgan Pitbullar ise bakımevinde gözlem altına alındı. Veteriner hekimlerin gözetiminde rehabilitasyon bölümünde özel bir kafese yan yana konulan Pitbulların yüzlerinde de saldırının izleri göze çarptı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARIİbrahim LALELİ

2022-09-30 11:55:02



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