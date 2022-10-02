Antalya'da makilik yangını (2)



KONTROL ALTINA ALINDI

ANTALYA'nın Kaş ilçesine bağlı Sarıbelen Mahallesi'ndeki makilikte saat 15.00 sıralarında çıkan yangın 5 saatte kontrol altına alındı. Yangına 4 uçak, 2 amfibi uçak, 4 helikopter, 11 ilk müdahale aracı, 14 arazöz, 1 dozer, 1 itfaiye aracı, 5 su tankeri ve 100 orman işçisi ile müdahale edilirken, havadan ve karadan müdahalelerle yangın kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde ekipler tarafından karadan soğutma çalışması devam ediyor. Ekiplerin sabaha kadar bölgede nöbet tutacağı öğrenilirken, yangında ilk belirlemelere göre 10 hektarlık makilik ve çalılık zarar gördü. Yangın nedeniyle bölgedeki bazı mahallelere de elektrik verilemiyor. (DHA)Ahmet ACAR/KAŞ,(Antalya),(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kaş Ahmet ACAR

2022-10-02 21:01:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.