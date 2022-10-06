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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalyaspor, Süper Lig'in en yaşlı 3 takımından biri

DHA

Antalyaspor, Süper Lig'in en yaşlı 3 takımından biri


Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, ligin en yaşlı 3 takımından biri konumunda. Kırmızı-beyazlı ekip, 28.3 yaş ortalamasıyla ilk sırada yer alan Sivasspor'un ardından 27.4 yaş ortalamasıyla Ümraniyespor ikinciliği paylaşıyor.
Süper Lig'de son 4 haftada sahadan yenilgi ile ayrılan ve 8'inci haftayı da 'bay' geçen Antalyaspor, cumartesi günü sahasında oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlılar zorlu maçtan 3 puan alarak kötü gidişatı sonlandırmayı hedefliyor. Akdeniz ekibi aldığı kötü sonuçların yanı sıra ligin en yaşlı 3 takımından biri olmasıyla dikkat çekiyor.
ZİRVEDE SİVASSPOR
Antalyaspor, 28.3 yaş ortalamasıyla en yaşlı ekip konumundaki Sivasspor'un ardında yer alıyor. Kırmızı-beyazlılar 29 oyuncu bulundurduğu kadrosunda 27.4 yaş ortalamasıyla Ümraniyespor ile ikincilik ve üçüncülüğü paylaşıyor. Antalyaspor'un en yaşlı oyuncusu 37 yaşındaki Hakan Özmert olurken, en genç oyuncusu ise 17 yaşındaki Mevlüthan Ekelik.
EN GENÇ YAŞ ORTALAMASI İSTANBULSPOR'DA
Süper Lig'de en genç yaş ortalamasına sahip takım ise bu sezon lige yükselen İstanbulspor (24.7) oldu. Sarı siyahlı ekibi Corendon Alanyaspor (24.8), Giresunspor (25.1) ve Galatasaray (25.6) takip etti.
30 YAŞ VE ÜZERİ 11 OYUNCU
Fraport TAV Antalyaspor'un bu sezonki kadrosunda 30 yaş ve üzerinde 11 oyuncu bulunuyor. Kırmızı-beyazlı ekipte Hakan Özmert (37) en yaşlı oyuncu olurken, Fedor Kudryashov (35), Luiz Adriano (35), kaleci Ruud Boffin (34), Güray Vural (34), Veysel Sarı (34), Ömer Toprak (33), Fredy (32), Soner Aydoğdu (31), Admir Mehmedi (31) ve Fernando Martins (30) olarak yer aldı.
LİGİN EN YAŞLI 3'ÜNCÜ OYUNCUSU TAKIMDA
Süper Lig'de bu sezon forma giyen en yaşlı oyuncu Adana Demirspor'da forma giyen Gökhan İnler oldu. İnler 38 yıl 3 ay 4 günle en yaşlı oyuncu olurken, Ümraniyespor kalecisi Serkan Kırıntılı (37 yıl 6 ay 18) ve Antalyaspor orta saha oyuncusu Hakan Özmert (37 yıl 3 ay 14) takip etti. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2022-10-06 11:32:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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