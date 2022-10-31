Teniste Dünya Gençler Şampiyonası'nın basın toplantısı Aspendos Antik Tiyatrosu'nda yapıldı



Namık Kemal KILINÇ / ANTALYA, (DHA) Antalya'da düzenlenecek Dünya Gençler Şampiyonası BNP Paribas Jr. Davis Cup ve Jr. Billie Jean King Cup'ın basın toplantısı Aspendos Antik Tiyatrosu'nda gerçekleşti. Açılış töreni 23 ülkeden 32 milli takım sporcusu ve kaptanlarına Aspendos'un tanıtılması ile başladı.

1-6 Kasım tarihleri arasında Antalya Megasaray Tenis Akademisi kortlarında düzenlenecek Dünya Gençler Şampiyonası BNP Paribas Jr. Davis Cup ve Jr. Billie Jean King Cup'ın basın toplantısına Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı İnanç Özçakmak, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürü Candemir Zoroğlu, Uluslararası Tenis Federasyonu Gençler ve Seniorlar Tenis Yöneticisi Matt Byford, Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin ve Turnuva Direktörü Özgür Ergüden katıldı.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, dünyada en fazla turnuva düzenleyen ülkeler arasında yer aldıklarını vurgulayarak, "Türkiye Tenis Federasyonu olarak biz dünyanın en iyi sporcularını yetiştirebilmek için birçok strateji ve birçok uluslararası turnuva düzenliyoruz. Bu turnuvaları yaparken elbetteki paydaşlarımızın olması gerekiyor. Özellikle ITF'nin destek ve iş birliğiyle bu güzel organizasyonları yaparak ülkemizin hem tanıtımına hem de spor turizminin önemine dikkati çekerek sizleri ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye'nin spor yatırımları ile organizasyonları, yapmış olduğu turnuvalarla dünyanın ulaşılır ortak bir merkezi haline geldiğini söyleyebiliriz. Doğu ve batıyı bağlayan bir köprü görevi yapan geçiş güzergahı olarak uluslararası tenis turnuvalarının aranan adresi olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Gerek sporda yatırımları ile gerekse bu organizasyonların yapılmasıyla dünyada en fazla turnuva düzenleyen ülkeler arasındayız. Bu coğrafya o kadar önemli ki ülkemizde sporcularımız kendi ülkesinde birçok uluslararası turnuva oynayarak dünya sıralamalarında kendi yerlerine ulaşabilmek için yarışıyor. Elbette bunları yapabilmek için Gençlik ve Spor Bakanlığımızın önderliğinde spor devrimi olarak adlandırdıkları her alanda yapmış oldukları tesislerle bizim bu hedeflerimize ulaşmamız konusunda bizleri güçlendiriyor. Türkiye'de tenisin oynanabilmesi için Şırnak'tan başlayıp Antalya'ya kadar gelen Türkiye'nin her noktasından ulaşılabilen bir yol çizdik. Bu yoldan devam ederek uluslararası alanda ülkemizi temsil edebilecek çok yetenekli gençlerimiz var. Gençlerimiz ülkemizi gelecekte en iyi noktada temsil edeceklerinden endişem yok" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ise "Turizmin başkenti, sporun da başkenti Antalya'da sporcularımızı ağırlamaktan mutluluk duyduk" diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında TTF Başkanı Cengiz Durmuş, Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı İnanç Özçakmak, Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, Türkiye ve İspanya milli takımı sporcuları mini kortta gösteri maçı yaptı. (DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Toplantıdan görüntüler

TTF Başkanı Cengiz Durmuş açıklamaları

Gençlerin tenis oynaması

DHA-Spor Türkiye-Antalya Namık Kemal KILINÇ

2022-10-31 17:55:32



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