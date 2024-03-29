Antalya'nın 'Düğmeli Ev'leri mimarisiyle dikkat çekiyor
Antalya'nın İbradı ilçesine bağlı Ormana bölgesindeki 'Düğmeli Ev'ler mimarisiyle dikkat çekiyor. Dış duvarları, harç kullanılmadan örülen evler, depreme de son derece dayanıklı olmasıyla biliniyor
Antalya'nın İbradı ilçesine bağlı Ormana bölgesinde "Düğme Ev" ya da "Düğmeli Ev" olarak adlandırılan evler, kentin yöresel mimarisi açısından önemli ve dikkat çeken yapılar arasında yer alıyor.
Evlerin dış duvarları, harç kullanılmadan örülüyor. Duvarların ayakta kalmasını sağlamak için eşit aralıklarla ağırlığı yatay olarak dağıtmayı sağlayan ağaç hatıllar sabitleniyor.
Taş duvarlara dikey olarak yerleştirilen bu elemanlar halk arasında 'düğme', bu yöntemle inşa edilen konutlar da 'düğmeli ev' olarak adlandırılıyor.
Dış yüzeyleri genellikle sıvasız olan bu yapılarda kullanılan ahşaplar yörede iyi bilinen ve adına katran denilen yaprakları iğne uçlu çam kerestesinden seçiliyor.
Çürümeden yüzlerce yıl dayanan bu ahşap ile yapılan evler yazın serin kışın da sıcaklığı muhafaza etmesinin yanı sıra depreme de son derece dayanıklı olmasıyla biliniyor.