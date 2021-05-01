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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-YaşamAntalya'nın ihracatı yüzde 45 arttı
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'Antalya Mart'ta tarihinin en yüksek ihracatını gerçekleştirdi'

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Antalya'dan yapılan ihracatın son dönemde attığını açıkladı. Çandır, "Yılbaşından bu yana Türkiye tarımsal ihracatı yüzde 35 arttı. Antalya'nın tarımsal ihracatı da yüzde 40'a yakın artış gösterdi. Genel ihracatta da ülke ihracatı yüzde 15 arttı. Antalya ihracatı yüzde 45'lik artış kaydetti. Ancak ihracat artarken birim fiyatı düştü. Mart ayında Antalya'nın tarihinin en yüksek ihracatı gerçekleştirildi" dedi

Antalya'nın ihracatı yüzde 45 arttı
AA

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, yılbaşından bu yana Antalya ihracatının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45'lik artış kaydettiğini bildirdi.

Çandır, çevrim içi gerçekleştirdikleri nisan ayı meclis toplantısında, salgının son iki ayda can kayıplarını artırdığını, 17 gün sürecek tam kapanmayla vakaların düşmesini beklediklerini ifade etti.

Sağlık ve ekonomi için büyük öneme sahip ve net döviz girdisi sağlayan turizm sektörünün sezona sağlıklı başlayabilmesi için herkesin önlemler konusunda daha dikkatli olmasını isteyen Çandır, Antalya'nın Türkiye'nin "Turizm başkenti" olduğunu vurguladı.

Tarım sektörü ve ihracata da değinen Çandır, "İhracatımız uzun bir süredir artmakta ancak birim fiyat düşmektedir. Yılbaşından bu yana Türkiye tarımsal ihracatı yüzde 35 arttı. Antalya'nın tarımsal ihracatı da yüzde 40'a yakın artış gösterdi. Genel ihracatta da ülke ihracatı yüzde 15 arttı. Antalya ihracatı yüzde 45'lik artış kaydetti. Ancak ihracat artarken birim fiyatı düştü. Mart ayında Antalya'nın tarihinin en yüksek ihracatı gerçekleştirildi" dedi.

ATB'nin meslek komiteleri toplantılarında tam kapanmanın yanı sıra kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasının da talep edildiğini anımsatan Çandır, kısa çalışma ödeneğinin üç ay uzatılması kararının faydalı olduğunu ifade etti.

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