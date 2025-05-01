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        Haberler Gündem Antalya'nın Serik ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

        Antalya'nın Serik ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

        Antalya'nın Serik ilçesinde saat 17.43'te yerin 93.98 kilometre altında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2025 - 18:20 Güncelleme: 01.05.2025 - 18:20
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        Antalya'da 3.9 büyüklüğünde deprem
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        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, saat 17.43'te merkez üssü Antalya’nın Simav ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 93.98 kilometre derinliğinde meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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        #Antalya
        #Serik deprem
        #haberler
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