Antalya ve Muğla'yı hortum vurdu!
Muğla Seydikemer'de hortum, fırtına ve dolu seraları vurdu. İlçede yaklaşık 100 dönüme yakın sera zarar gördü. Antalya'nın Kaş ilçesinde de dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına, sağanak ve hortum nedeniyle yaklaşık 20 ev ve villa ile bir camide hasar oluştu
Antalya'nın Kaş ve Manavgat ilçelerinde fırtına, sağanak ve hortumun zarar verdiği alanlarda hasar tespit çalışmaları sürüyor.
AA'da yer alan habere göre Kaş'ta Sarıbelen Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına, sağanak ve hortum nedeniyle yaklaşık 20 ev ve villa ile bir camide hasar oluştu.
Bölgede bulunan zeytin bahçeleri, badem ağaçları ve çam ağaçları hortumun şiddetiyle kökünden sökülerek devrildi, tarım alanları da zarar gördü.
Kaş Kaymakamı Tevfik Kumbasar, mahallede incelemelerde bulundu. Evleri ve tarım arazileri etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Kumbasar, "Sabah saatlerinden itibaren bölgede hasar tespit çalışmaları yapılıyor." dedi.
MANAVGAT
Manavgat ilçesinde sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, bir konteynerin sürüklendiğini ve içindeki bir kişinin de yaralandığını söyledi.
Çolaklı, Denizyaka, Büklüce ve Çakış mahallelerinde sera alanlarının zarar gördüğünü anlatan Metin, "Bölgede hasar tespit çalışmaları başladı. Yaklaşık 300 dönüm sera alanında hasar gözlendi. Yağışın devam etmesi nedeniyle bazı tarım arazilerine girilemiyor. Hava koşullarının düzelmesinin ardından daha sağlıklı tespit çalışması yapılacaktır." diye konuştu.
MUĞLA
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde etkili olan sağanak, fırtına, dolu ve hortum, tarım alanlarında büyük hasara yol açtı. Kumluova Mahallesi’nde yaklaşık 100 dönüme yakın sera zarar gördü.
DHA'nın haberine göre Seydikemer ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak kısa sürede şiddetini artırdı. Sağanakla birlikte fırtına etkili oldu.
Dolu yağışı ve hortumun da görüldü bölgede seralar zarar gördü. İlk belirlemelere göre yaklaşık 100 dönüme yakın seranın zarar gördüğü, dolu yağışı nedeniyle bazı ürünlerde de kayıplar oluştuğu belirtildi.
HASAR TESPİT ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli, AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz ve Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu. Yetkililer, hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını ve ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Zarar gören sera alanları dronla görüntülendi.
"GEREKLİ GİRİŞİMLER YAPILACAK"
İncelemelerde bulunan AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, üretimin sürekliliğinin önemine dikkat çekerek, zarar gören üreticilerin mağduriyetinin giderilmesi için gerekli girişimlerin yapılacağını belirtti.