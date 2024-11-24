Antalya'yı fırtına vurdu: Ağaçlar devrildi, seralar zarar gördü, caminin külahı uçtu

116 VAKAYA MÜDAHALE EDİLDİ

Antalya'da fırtına için ‘turuncu’ kod uyarısının yapıldığı dün akşam saat 22.00'den itibaren gün içerisinde Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne çok sayıda ihbar geldi. İtfaiye ekipleri toplam 93 vakaya, ilgili diğer birimler de 23 vakaya müdahale etti. Park Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri devrilen ağaçları kaldırarak yolları ve ulaşımı güvenli hale getirmeye çalıştı. Özellikle Muratpaşa, Konyaaltı ve Kepez ilçelerinde ana arterlerle birlikte sahil, park ve caddelere devrilen büyük ağaçların ekipler tarafından sepetli araç ve kepçe yardımlarıyla kaldırılması için çalışma başlatıldı.