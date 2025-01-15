Antalya Yörük Çalıştayı'nda geri sayım

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği Yörük kültüründe birçok konunun ele alınacağı Yörük Çalıştayı, sosyal medya fenomenleri ve akademisyenlerin de yer alacağı birbirinden renkli konuklar ve dolu dolu bir programla 18-19 Ocak’ta kent sakinleriyle buluşacak. Bu yıl 7’ncisi düzenlenen çalıştay, “Yörük kültüründe kadın” temasıyla gerçekleştirilecek.

Antalya'da her yıl Yörük kültürü ve tarihi üzerine çalışan akademisyenleri, Türkiye'nin dört bir yanından bu kadim kültürü yaşatmak için kurulan dernekleri, vakıfları ve federasyonları buluşturan Yörük Çalıştayı, bu yıl Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÖRKAM) destekleriyle düzenleniyor.

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Önceki yıllarda Yörük kültüründe müzik, yemek gibi konuların işlendiği çalıştayda bu yılın konusu ise "kadın" olacak. Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek etkinlikte akademisyenlerin yanı sıra Yörük kültürüyle ilgilenen sosyal medya fenomenleri ve müzisyenler de yer alacak.

7. Antalya Yörük Çalıştayı, 18 Ocak Cumartesi saat 14.00'te Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın açılış konuşmasıyla başlayacak. Açılış konuşmasının ardından birinci oturum, YÖRKAM Müdürü Doç. Dr. Fatih Uslu'nın moderatörlüğünde, "Geçmişten Günümüze Yörük Obalarında Yörük Kadını" başlığıyla gerçekleşecek.

Oturumda, "Yörük Dokuma Sanatının İlham Kaynağı Kadın" başlıklı konuyla Pamukkale Üniversitesi El Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşegül Koyuncu Okca, "Yörük Kültüründe Kadınların İktisadi Rolü" başlıklı konuyla YÖRKAM Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gülden Bölük sunumlarını yapacak.

İlk oturumda ayrıca "Kültürel Mirasın Taşıyıcısı Çamkabalak Yörük Kadınları ve Dokumacılık Sürdürülebilir Yaşam Kültüründeki Rolleri" başlıklı konuyla UN/FAO Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Ürün Geliştirme Tasarım ve Marka Danışmanı Esma Civcir ve "Konargöçer Yaşamda Kadınlarda Eğitim ve Yaşanılan Zorluklar" başlıklı konuyla ise "Yörük Kızı" isimli dijital içerik üreticisi Ayşe Erden yer alacak.