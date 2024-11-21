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        Antalya'da okullar tatil mi? 22 Kasım Cuma Antalya'da okul var mı yok mu, hangi ilçelerde okul yok?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğün'den hava durumu ve sağanak yağış uyarısı peş peşe geldi. Özellikle yağış anında dikkatli olunması konusunda vatandaşlara uyarılar yapıldı. Antalyalılar okulların tatil edilip edilmediğini araştırırken konuyla ilgili açıklama Antalya Valisi'nden geldi. Peki Antalya'da okullar tatil mi? Valilik duyurusuna göre 22 Kasım Cuma Antalya'da okul var mı yok mu, hangi ilçelerde okul yok?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2024 - 17:23 Güncelleme: 22.11.2024 - 00:12
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporlara göre, Antalya'da 5 günlük hava durumu raporu belli oldu. Yurdun batı kesiminde kuvvetli rüzgar ile beraber yer yer fırtınaya varan sağanak yağışlar görülürken Antalya ve çevresinde de sağanak yağış kendini hissettiriyor. Bu noktada, veliler ve öğrenciler tarafından da "Bugün okullar tatil mi, Valilik açıklaması var mı?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki Antalya’da okullar tatil mi, hangi ilçelerde okul yok?

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        ANTALYA'DA OKULLAR TATİL Mİ, HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL?

        Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden gelen turuncu kodlu sağanak yağış uyarısı üzerine AFAD İl Müdürlüğü Afet Yönetim Merkezi'nde Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında yağışlarla ilgili İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

        DUYURU

        Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün turuncu kodlu yağış uyarısı üzerine;

        Serik

        Manavgat

        Alanya

        İbradı

        Akseki

        Gündoğmuş

        Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Antalya'nın Serik, Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçeleri için turuncu kodlu sağanak uyarısı yaptı.

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, turuncu kodlu sağanak uyarısının ardından Serik, Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde (Cuma) sadece taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

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        ANTALYA HAVA DURUMU

        Antalya'da hava durumu tahminlerine göre, parçalı ve çok bulutlu bir gün yaşanacak. Yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Özellikle yağış anında dikkatli olunması konusunda vatandaşlara uyarılar yapıldı.

        Cuma Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 17°C 21°C

        Cumartesi Sağanak Yağışlı 17°C 21°C

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