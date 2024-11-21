Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporlara göre, Antalya'da 5 günlük hava durumu raporu belli oldu. Yurdun batı kesiminde kuvvetli rüzgar ile beraber yer yer fırtınaya varan sağanak yağışlar görülürken Antalya ve çevresinde de sağanak yağış kendini hissettiriyor. Bu noktada, veliler ve öğrenciler tarafından da "Yarın okullar tatil mi, Valilik açıklaması var mı?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki Antalya’da okullar tatil mi, hangi ilçelerde yarın okul yok?