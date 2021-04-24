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Antalya’da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

Antalya’nın Serik ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Antalya’da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı
Antalya’da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Şahin Dinç’in kullandığı 07 AOT 061 plakalı otomobil, Eminceler Mahallesi'nde şarampole yuvarlandı.

Otomobildeki Yıldız Dinç (39) kazada hayatını kaybetti. Sürücü Şahin Dinç, Caner Dinç, Kıvanç Saldak ve Aslı Saldak yaralandı.

Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

VİNCİN DEMİR AYAĞINA ÇARPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Muratpaşa ilçesinde motosiklet sürücüsü Murat Sungur (22),bayrak asmak için yola park eden vincin demir ayağına çarparak hayatını kaybetti.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sakıp Sabancı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kent merkezine seyir halinde olan Murat Sungur´un kullandığı 07 KBP 29 plakalı motosiklet, Antalyaspor bayrağı asmaya gelen Nevzat B.'nin park ettiği 07 DDJ 32 plakalı vincin demir ayağına çarptı. Motosiklet sürücüsü Sungur savrulurken, motosiklet ise devrilerek yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Sungur'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Murat Sungur'un kullandığı motosikletin gidonu iki parçaya ayrılırken, kaskı ve ayakkabılarının ise yola savrulduğu görüldü. Vincin sürücüsü Nevzat B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Savcının incelemesinin ardından Murat Sungur'un cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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