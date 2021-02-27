Süper Lig'in 27. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, Medipol Başakşehir'i konuk etti. Antalya Stadı'nda oynanan mücadelede 0-0 eşitlikle sona erdi. Ligde son 9 maçını kazanamayan Başakşehir 25 puana, son 11 maçını kaybetmeyen ev sahibi Antalyaspor ise 34 puana yükseldi.
Stat: Antalya
Hakemler: Fırat Aydınus, Süleyman Özay, Candaş Elbil
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Eren Albayrak, Kudriashov, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Nuri Şahin, Amilton (DK. 82 Podolski),Fredy, Doğukan Sinik (Dk. 82 Omar Imeri),Gökdeniz Bayrakdar, Orgill (Dk. 69 Sidney Sam)
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ponck, Duarte (Dk. 57 Ömer Ali Şahiner),Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir (Dk. 81 Ndayishimiye),Aleksic (Dk. 81 Fernandes),Berkay Özcan, Crivelli (Dk. 70 Demba Ba),Gulbrandsen (Dk. 70 Giuliano)
Sarı kart: Dk. 87 Podolski (Fraport TAV Antalyaspor)
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