Antalyaspor: 2 - Kasımpaşa: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. 3 gol çıkan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Trendyol Süper Lig'in ilk hafta karşılaşmasında hesap.com Antalyaspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Gökhan Vural ve 40'ta Nikola Storm kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 31. dakikada Pape Gueye'den geldi.
Ayrıca lacivert-beyazlıların 39. dakikada Claudio Winck ile attığı gol, VAR incelemesi sonucu elle oynandığı gerekçesiyle iptal edildi.
Bu sonucun ardından Antalyaspor 3 puanı hanesine yazdırdı. Kasımpaşa ise sezona puansız başladı.
Ligin 2. haftasında Antalyaspor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Kasımpaşa ise sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.