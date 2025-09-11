Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bitexen Antalyaspor Antalyaspor'a Fildişili golcü - Bitexen Antalyaspor Haberleri

        Antalyaspor'a Fildişili golcü

        Antalyaspor, Fildişi Sahilli golcü Yohan Boli ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

        Giriş: 11.09.2025 - 22:01 Güncelleme: 11.09.2025 - 22:01
        Antalyaspor'a Fildişili golcü!
        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Fildişi Sahilli forvet oyuncusu Yohan Boli'yi renklerine bağladı.

        Kırmızı-beyazlı ekip, transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Antalyasporumuz, Fildişi Sahilli santrfor Yohan Alexander Mady Boli ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz" denildi.

