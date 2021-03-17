"En talihsiz dönemlerden biri"

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'ı eleyen Aytemiz Alanyaspor ile Demir Grup Sivasspor'u kupa dışına iten Fraport TAV Antalyaspor, yarı finalde Antalya derbisinde karşı karşıya gelecek.

Alanyaspor ile Antalyaspor geçen sezon da çeyrek finalde aynı rakipleri eleyip, yarı finalde yine karşılaşmıştı. Geçen sezonun yarı finalinde Antalyaspor'u eleyen Alanyaspor, tarihindeki ilk kupa finalinde Trabzonspor'a mağlup olmuştu.

ANTALYASPOR ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Antalya Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.45’te başlayacak. Mustafa Öğretmenoğlu'nun yöneteceği karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise haberimizde olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Kudriashov, Eren, Hakan, Nuri, Amilton, Sam, Fredy, Gökdeniz

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Fatih, Moubandje, Salih, Siopis, Berkan, Efecan, Davidson, Babacar

YARI FİNAL ÖNCESİ LİGDE KARŞILAŞTILAR

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Alanya'da oynanan maçta Alanyaspor ve Antalyaspor, yarı finalin provasında karşı karşıya gelmiş, Alanyaspor evinde rakibini 4-0 gibi net bir skorla geçmeyi başarmıştı. İki takım arasında Süper Lig, 1'inci Lig ve Türkiye Kupası'nda oynanan maçlarda Alanyaspor'un 7, Antalyaspor'un ise 5 galibiyeti bulunuyor. İki karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

ALANYA 6, ANTALYA 5 DEFA KAZANDI

Antalyaspor ile Alanyaspor arasında Süper Lig, 1'inci Lig ve Türkiye Kupası'nda oynanan maçlar, sezonları ve sonuçları şöyle:

1992-1993 Türkiye Kupası (Birinci Tur) Antalyaspor-Alanyaspor: 2-3 (penaltılarla)

2014-2015 1. Lig Antalyaspor-Alanyaspor: 0-4

2014-2015 1. Lig Alanyaspor-Antalyaspor: 0-0

2016-2017 Süper Lig Alanyaspor-Antalyaspor: 2-1

2016-2017 Süper Lig Antalyaspor-Alanyaspor: 2-1

2017-2018 Süper Lig Antalyaspor-Alanyaspor: 3-1

2017-2018 Süper Lig Alanyaspor-Antalyaspor: 3-2

2018-2019 Süper Lig Alanyaspor-Antalyaspor: 0-1

2018-2019 Süper Lig Antalyaspor-Alanyaspor: 3-0

2019-2020 Süper Lig Alanyaspor-Antalyaspor: 0-0

2019-2020 Ziraat Türkiye Kupası (Yarı Final İlk Maç): Antalyaspor- Alanyaspor: 0-1

2019-2020 Ziraat Türkiye Kupası (Yarı Final İkinci Maç): Alanyaspor- Antalyaspor: 4-0

2019-2020 Süper Lig Antalyaspor-Alanyaspor: 1-0

2020-2021 Süper Lig Antalyaspor-Alanyaspor: 0-2

2020-2021 Süper Lig Alanyaspor-Alanyaspor: 4-0