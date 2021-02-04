Beşiktaş'ın yorgunluğu ve performansına rağmen gelen 1 puan hiç de kötü değil. Kötü olan şu; o kırmızı karttan sonra Beşiktaş maçı kazanmış olsaydı bir hakemin bir galibi nasıl belirlediğini, belki de şampiyonluğa etki edecek bir 3 puanı nasıl hediye ettiğini konuşacaktık.