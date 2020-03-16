Süper Lig’in 26. haftasında Sivasspor ile Antalyaspor 22. kez karşı karşıya geliyor.

ANTALYASPOR: 0 - SİVASSPOR: 0

(İlk yarı sona erdi...)



SAAT: 20.00

HAKEM: Özgür Yankaya

STAT: Antalya

YAYIN: beIN SPORTS 1

ANTALYASPOR: Boffin, Nazım, Veysel, Celutska, Kudryashov, Fredy, Hakan, Sinan, Podolski, Amilton, Jahovic

YEDEKLER: Ferhat, Ersan, Eren, Doğukan, Yekta, Ufuk, Chico, N'Dinga, Bünyamin, Blanco

TEKNİKDİREKTÖR: Tamer Tuna

SİVASSPOR: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan, Fatih, Mert Hakan, Emre, Yasin, Yatabare

YEDEKLER: Muammer, Muhammet Can, Papp, Barış, Cofie, Erdoğan, Djerlek, Claudemir, Kone

TEKNİKDİREKTÖR: Rıza Çalımbay

22. RANDEVU!

İki ekibin geride kalan 21 mücadelesinde Sivasspor’un 9, Antalyaspor’un ise 7 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasında oynanan 5 karşılaşma ise kazanan çıkmadı.

22. kez karşı karşıya gelen olan iki ekip arasında oynan maçlarda Sivasspor'un 9, Antalyaspor'un ise 7 galibiyeti bulunuyor. İki ekip arasında oynanan 21 maçta taraflar 59 kez gol sevinci yaşadı. Sivasspor rakip kaleyi 31 kez havalandırırken, kalesinde ise 28 gole engel olamadı. Ligin ilk devresinde oynanan mücadele ise Sivasspor 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.



Teknik direktörlük kariyerinde Antalyaspor’a rakip olduğu son 6 Süper Lig maçını kaybetmeyen Rıza Çalımbay, bu maçlardan 4 galibiyet, 2 de beraberlik aldı. Atom karınca lakaplı teknik adam Ekim 2013’ten bu yana Akdeniz ekibine mağlup olmuyor.

YİĞİDO'DA 3 OYUNCU KART SINIRINDA

Sivasspor’un Antalyaspor ile oynayacağı maçta Yiğidolar’da 3 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar’da 3’er sarı kartı bulunan Aaron Appindangoye, Samassa ve Hakan Arslan, Antalyaspor karşısında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Denizlispor maçında görev yapamayacaklar.

DÜDÜK ÖZGÜR YANKAYA'DA

Mücadelede Edirne bölgesi hakemlerinden Özgür Yankaya düdük çalacak. Yankaya’nın yardımcılıklarını ise; Mehmet Cem Hanoğlu, Kamil Çetin ve Erkan Engin yapacak. Suat Arslanboğa Video Yardımcı Hakem (VAR),Cevdet Kömürcüoğlu ise Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak görev yapacak.