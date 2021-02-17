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Antalyaspor "yenilmezlik fitili"ni genç oyuncularıyla ateşledi

Sahip olduğu genç oyuncuları en iyi şekilde değerlendiren Fraport TAV Antalyaspor, bu yıl Süper Lig'de ve yarı finale yükseldiği Türkiye Kupası'nda oynadığı 11 mücadeleyi kaybetmeyerek adeta yenilgiyi unuttu

Antalyaspor
AA

Akdeniz ekibinin Lukas Podolski, Nuri Şahin gibi tecrübeli isimlere de yer verdiği 28 kişilik kadrosunda, 4'ü 20 ve altı olmak üzere toplamda 30 yaş altı 15 futbolcu bulunuyor.

Teknik direktör Ersun Yanal, Süper Lig'de 8. haftadan sonra başına geçtiği kırmızı-beyazlı takımdaki genç oyunculara ayrı önem veriyor. Tecrübeli teknik adam, desteğini esirgemediği genç futbolculara Antalyaspor'un lig ve kupa maçlarında forma şansı tanıdı.

Yanal'ın kendilerine olan güvenini boşa çıkarmayan genç oyuncular ise takımlarının puanlar kazanıp ligde yükselmesine ve kupa serüvenindeki başarısına önemli katkılar sundu.

GÖKDENİZ GOLLERİYLE ÖNE ÇIKTI

Antalyaspor'da performansıyla beğeni kazanan 19 yaşındaki forvet oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar, bu sezon 22 lig maçının yanı sıra 4 kupa mücadelesinde forma giydi, toplam 7 gole imza attı. Bayrakdar, şu ana kadar takımın en skorer oyuncusu konumunda. Akdeniz ekibinin en genç oyuncusu olan 16 Aralık 2004 doğumlu orta sahada görev yapan Mevlüthan Ekelik ise 2'si lig 2'si kupa 4 karşılaşmada 60 dakikalık performans sergiledi.

YANAL: KIVILCIM BİR GÜN MUTLAKA ATEŞE DÖNER, YETE Kİ SİZ ONA GEREKEN NEFESİ VERİN

Yanal, orta saha oyuncusu 21 yaşındaki Doğukan Sinik'in takımına ilk deplasman galibiyetini getiren golü kaydettiği 18 hafta mücadelesinde Göztepe'yi 9 Ocak'ta 1-0 yendikleri maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı ilgi çekti.

"Kıvılcım bir gün mutlaka ateşe döner, yeter ki siz ona gereken nefesi verin... Devam Doğukan Sinik, daha çok yolumuz var." ifadesini kullanan Yanal, bu futbolcuya olan inancını da bir kez daha gösterdi.

YILMAZ: BİZ ANTALYASPOR OLARAK BUNU GAYET İYİ YAPIYORUZ

Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Mustafa Yılmaz, genç oyunculara önem verdiklerini anlattı. Aynı zamanda Antalyaspor Vakfı Başkanı da olan Yılmaz, kulüplerin altyapıdan yetişen futbolcularla kadrolarını güçlendirmesi gerektiğini belirtti.

Süper Lig'de kulüplerin yaşayabilmesi içi herkesin altyapısına önem vermesi gerektiğine değinen Yılmaz, "Bugün hiçbir kulüp gelir-gider bütçesini denkleyemiyor. Bu zor şartlarda bütün kulüplerin bunu yapması lazım. Biz Antalyaspor olarak bunu gayet iyi yapıyoruz. Genç oyunculara yönelik çalışmalarımız hızla artarak devam edecek." diye konuştu.

LİGDE ALT SIRALARDAN KURTULUD, KUPADA FİNALE GÖZ KIRPTI

Ligde 8 haftalık periyotta 9 puanla 16. sırada bulunan kırmızı-beyazlı takım, Yanal yönetiminde 29 Aralık 2020'de oynanan 15. hafta mücadelesinde 6-0'lık Atakaş Hatayspor mağlubiyetinden sonraki 9 lig, 2 kupa maçını kaybetmedi. Söz konusu lig maçlarında 6 beraberlik ve 3 galibiyet yaşayan ve 2021 yılında henüz yenilgisi bulunmayan Akdeniz ekibi, 25. hafta sonunda 32 puanla ligde 9. sırada yer aldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda ise kalesini gole kapatan Antalyaspor, son 16 turunda Bursaspor'u, çeyrek finalde ise Demir Grup Sivasspor'u eleyerek, yarı finale yükselme başarısını gösterdi.

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