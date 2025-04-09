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        Haberler Yaşam Antarktika’da doğayı gözlemleyip fotoğraflıyor

        Antarktika'da doğayı gözlemleyip fotoğraflıyor

        Mersin kırsalında doğup büyüyen 34 yaşındaki Erhan Zobu, gezi ve keşfetme merakı nedeniyle yeryüzünün en soğuk ve en fırtınalı ikliminin egemen olduğu Antarktika'da bulduğu iş sayesinde hem vahşi yaşamı gözlemliyor hem de fotoğraflıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 15:54 Güncelleme: 09.04.2025 - 15:54
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        Gülnar ilçesi kırsalında doğup-büyüyen Erhan Zobu, yeni yerler keşfedip, gezme merakı yüzünden lise eğitimin yarıda bırakarak Antalya’nın Alanya ilçesine gitti.

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        Burada hem çalışarak hem de kurslara giderek İngilizce dilini geliştiren Erhan Zobu, kurvaziyer sektörünü keşfedince kariyer sitelerinde çeşitli pozisyonlarda başvurular yaptı.

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        Başvurusunun ardından bir firmadan gelen onay ile dron operatörü ve fotoğrafçı olarak işe başlayan Erhan Zobu, 5 kıtada 65 ülke gezerek hayalinin peşinde giderek hem yeni yerler keşfetti hem de para kazanarak geçimini sağladı.

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        Bir süre sonra şirket yetkilileri Erhan Zobu'ya, Güney Kutbu'nda yeryüzünün en soğuk ve en fırtınalı iklimi egemen olduğu Antarktika’da açık bir pozisyon teklif etti.

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        Teklifi kabul eden Zobu, 6 aydır bazen batan, bazen doğan güneşi, katil balinaları ve penguenleri görüntüleyip, işinin keyfini çıkarmaya başladı.

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        "PARADAN ZİYADE MANEVİ ZENGİNLİK ÇOK ŞEY KATTI"

        Çocukluğundan bu yana hep keşfetmeye karşı maceracı bir ruhunun olduğunu belirten Erhan Zobu, "Bu yola çıkarken Antarktika’yı, İzlanda’yı, Singapur’u Hong Kong’u görmeyi tahmin etmemiştim ama faklı ülkelerde, farklı insanların kültürlerine ortak olmanın mutluluğu kazandığım paradan ziyade manevi zenginlik olarak bana çok şey kattı. Bu anlamda kendimi çok şanslı hissediyorum. Daha da gezmeye devam edeceğime inanıyorum” dedi.

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        #Erhan Zobu
        #Mersin
        #Antarktika
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