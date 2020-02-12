DHA

Avrupa Uzay Ajansı´nın Copernicus Sentinel-1 uydusu tarafından Şubat 2019´dan itibaren çekilen fotoğrafların bir yıllık hızlandırılmış videosunda ortaya çıkan görüntülerde Pine Island Buzulu kırılarak yok oluyor. Malta büyüklüğündeki buzulun yüz ölçümü yaklaşık 300 kilometre kare olduğu bildirildi.