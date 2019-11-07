Antep katmeri nasıl yapılır? Antep katmeri tarifi

Antep Katmeri nasıl yapılır? Antep katmeri en özel günlerde sofraların olmazsa olmazı olarak yer alır. Aynı zamanda düğününü olan çiftlerin damadın arkadaşlarının veya ailesinin kız evine jest olarak gönderdiği bir çeşit tatlıdır. Giderek yok olan bu adet canlı tutulmaya çalışılmaktadır. Yapması kolay yemesi daha kolay olan Antep Katmeri tarifeyle işte karşınızdayız.
Antep Katmeri Malzemeler;
- 1 adet baklavalık yufka
- 1 avuç çekilmiş Antep fıstığı
- 2-3 yemek kaşığı şeker
- Tereyağı
- Kaymak
Antep Katmeri Yapılışı;
- Yufkalarımız alıyoruz, tam ortasına tereyağını sürüp üzerine fıstıkları serpiyoruz.
- Sonra şekeri eşit miktarda serpiştirip üzerine parça parça kaymak koyuyoruz.
- Önce dikdörtgen sonra kare olacak şekilde katlıyoruz.
- Tereyağı sürdüğümüz teflon tavada kısık ateşte kontrol ederek nar gibi kızartıyorsunuz.
- Servis tabağına alıp dilimlere böldüğünüz katmerinizi kaymak ve fıstık koyup sıcak servisini yapıyoruz.
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