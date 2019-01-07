Antibiyotik kullanmak için acele etmeyin!

Hem dünyada, hem de ülkemizde kış aylarında sık olarak doktor ziyaretlerine sebep olan hastalıkların başında üst solunum yolu enfeksiyonları geliyor. Son günlerde hastanelere başvuru oranlarının artması da bir salgın olduğunu gösteriyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar uyarıyor: “Hastalığın viral mi yoksa bakteriyel mi olduğu bilinmeden ve doktora danışmadan, bilinçsiz şekilde antibiyotik kullanılmaması gerekiyor! Virüsler antibiyotikle tedavi edilmez, antibiyotikler sadece bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.”