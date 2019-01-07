Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar, son günlerde pek çok insanı hastanelik eden üst solunum yolu enfeksiyonları hakkında bilgi verdi…
“Üst solunum yolu enfeksiyonu, soğuk algınlığı olarak da biliniyor. Bu haftalarda görüyoruz ki ciddi bir üst solunum yolu enfeksiyonu salgını var.
Bunların önemli bir kısmı viral hastalıklardan kaynaklanıyor”diyen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar, “Bu salgına karşı korunmak için yapabileceğimiz bazı şeyler mevcut. Bunların başında kalabalık yerlerden mümkün olduğunca uzak durmaya çalışmak geliyor. Havalar soğuk diye alışveriş merkezlerinde vakit geçiriyoruz ancak bu durum enfeksiyonların daha kolay yayılmasına neden oluyor” dedi.
ELLERİNİZİ SIK SIK YIKAYIN
Dizdar, “İkinci en önemli şey de el yıkamak” diyor ve uyarıyor: “Gün içerisinde evin dışında temas ettiğimiz her yerde yüksek miktarlarda enfeksiyon ajanı bulunuyor. Dışarıdan eve girdiğimizde mutlaka elimizi yıkamak gerekiyor. Elleri sık sık yıkamak en etkili korunma yöntemi. Özellikle yeni doğanlar, kronik hastalığı olanlar ve yaşlılar yüksek risk altındadır.”
EN SAĞLIKLI TEDAVİ DİNLENMEK
“Tedavi olarak ilk seçenek semptomatik ilaçlar, bol sıvı tüketmek, taze meyve-sebze yemek ve istirahattir” diyen Dr. Denizhan Dizdar, “Ateş olmadığı veya üzerine bakteriyel bir enfeksiyon eklenmediği sürece antibiyotik konusunda çok acele edilmemeli.
Burun tıkanıklığı ve geniz akıntısı ile başlayan bu hastalıkta takiben boğaz ağrısı gelişir. Özellikle küçük çocuklarda burun tıkanıklığından sonra burun iltihapları da sık görülüyor.
Yakın takip etmekte fayda var. Bu salgının sebeplerinden bir tanesi havaların tam beklendiği kadar soğumaması ve bu yüzden enfeksiyon etkenlerinin soğuk havayla beraber temizlenmemeleridir” dedi.
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