Antikçağ kuklaları bomontiada'da

Yapı Kredi bomontiada, 22 Şubat Cumartesi günü saat 12.00’de kukla sanatçısı Anna Karayorgi eşliğinde Antikçağ Kukla Yapım Atölyesi düzenliyor. 6 yaş ve üzeri çocukları geçmişin eşsiz hikayelerinden esinlenerek kendi kuklalarını yapmaya davet eden atölye çalışması tarih, sanat ve el becerilerini bir araya getirerek çocuklara eğlenirken yaratıcılıklarını keşfetme imkanı da sunuyor.

Antikçağ Kukla Yapım Atölyesi, disiplinlerarası çalışan bir kukla sanatçısı olan Anna Karayorgi’nin kuklalar ve oyuncakların geçmişteki anlamları üzerine eğlenceli ve çocuklara uygun kısa bir anlatımı ile başlayacak. Atölyeye katılan çocukların antik çağdan esinlenerek kil, ip, tel ve kâğıt gibi çeşitli malzemelerle hareketli kuklalar tasarlamaları ile devam edecek olan çalışma, çocukların yaptıkları kuklalarla hikâyeler oluşturup canlandırması ile sona erecek. Atölye biletleri Biletix üzerinden satışa çıktı.