AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları sonrası AÖF sonuçları merak edildi. 17-18 Ocak 2026 tarihleri arasında AÖF sınavları gerçekleşti. AÖF sonuçları açıklandığı andan itibaren öğrenciler notlarını internet üzerinden sorgulayabilecek. Peki AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
AÖF final sınav sonuçları ile ilgili sorgulamalar sürüyor. Final sınavı sonrası gözler AÖF sonuçlarının açıklanma tarihine çevrildi. AÖF'de bir dersten başarılı olabilmek için o dersin başarı notunun 35 veya üzeri olması gerekmektedir. İşte, AÖF final sınav sonuçları ile ilgili bilgiler
AÖF FİNAL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
AÖF final sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların 26 Ocak 2026 Pazartesi ile 30 Ocak 2026 Cuma tarihleri arasında ilan edilmesi bekleniyor.
AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?
AÖF'de bir dersten başarılı olabilmek için o dersin başarı notunun 35 veya üzeri olması gerekmektedir.
AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ
Bahar Dönemi Ara Sınavı 04-05 Nisan 2026
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 09-10 Mayıs 2026
Yaz Okulu Sınavı 22 Ağustos 2026