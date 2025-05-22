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        Haberler Bilgi Gündem AÖF final sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2025 AÖF sınav giriş belgesi sorgulama

        AÖF final sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2025 AÖF sınav giriş belgesi sorgulama

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi final sınavları için geri sayım başladı. Dönemin son sınavlarına kısa bir süre kala, öğrenciler için sınav giriş belgeleri erişime sunuldu. Yüz yüze gerçekleştirilecek finallerde, her sınav 20 sorudan oluşacak ve öğrencilere 30 dakikalık süre tanınacak. Peki, AÖF final sınavları hangi tarihte yapılacak? İşte 2025 yılına ait AÖF sınav takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2025 - 12:54 Güncelleme: 22.05.2025 - 12:54
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        AÖF bahar dönemi final sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Finallere kısa bir süre kala, öğrenciler sınav tarihleri ve saatlerini merakla araştırıyor. AÖF final sınavları, Cumartesi ve Pazar günü olmak üzere sabah ve öğleden sonra iki oturumda gerçekleştirilecek. Peki, 2025 AÖF final sınavı ne zaman ve hangi saatte yapılacak? İşte AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

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