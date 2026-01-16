AÖF final sınavları ne zaman, saat kaçta?
Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi finalleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Vizelerin tamamlanmasının ardından dönem sonu sınavları için çalışmalarına hız veren öğrenciler, AÖF final tarihlerini gündemine aldı. AÖF sınavlarında öğrencilere, her ders için 20 soru sorulurken 30 dakika süre verilmektedir. Peki, "AÖF final sınavları ne zaman, saat kaçta?" İşte 2026 AÖF final takvimi...
AÖF finalleri için geri sayıma geçildi. Dönem sonu sınavları öncesinde, AÖF sınav giriş belgesi http://aosogrenci.anadolu.edu.tr internet adresi üzerinden erişim sunuldu. Peki, AÖF final sınavları ne zaman, saat kaçta, sınav giriş belgesi nasıl alınır?" İşte Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi sınav tarihleri...
AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖF final sınavları 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde uygulanacak.
AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI
AÖF sınav giriş belgesi açıklandı. AÖF sınav giriş belgesine Açıköğretim Fakültesi'nin öğrenci giriş sistemi üzerinden erişime açıldı