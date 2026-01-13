Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi AÖF final takvimi 2026: AÖF final sınavları ne zaman, sınav giriş yerleri belgesi açıklandı mı?

        AÖF final takvimi 2026: AÖF final sınavları ne zaman?

        Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi finalleri için geri sayım başladı. Sınav için heyecanlı bekleyiş sürerken, AÖF final tarihleri öğrencilerinin gündemindeki yerini aldı. Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerine her ders için 20 soru sorulurken 30 dakika süre verilmektedir. Peki, "AÖF final sınavları ne zaman?" İşte AÖF sınav tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2026 - 23:05 Güncelleme: 13.01.2026 - 23:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        AÖF final tarihleri, vizelerin ardından öğrenciler tarafından sıklıkla araştırılmaya başlandı. Sınava kısa bir süre kala çalışamalarına hız veren açık öğretim öğrencileri, AÖF final tarihlerini gündemine aldı. Peki, "AÖF final sınavları ne zaman, sınav giriş yerleri belgesi açıklandı mı?" İşte 2026 AÖF sınav takvimi...

        2

        AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

        AÖF final sınavları 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde uygulanacak.

        3

        AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

        AÖF sınav giriş belgesi açıklandı. AÖF sınav giriş belgesine Açıköğretim Fakültesi'nin öğrenci giriş sistemi üzerinden erişime açıldı

        AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

        4

        AÖF SINAV TAKVİMİ

        Bahar Dönemi Ara Sınavı 04-05 Nisan 2026

        Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 09-10 Mayıs 2026

        Yaz Okulu Sınavı 22 Ağustos 2026

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cimbom'a kupa morali!
        Cimbom'a kupa morali!
        Lemina, Duran ve Oosterwolde PFDK'da!
        Lemina, Duran ve Oosterwolde PFDK'da!
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Fenerbahçe'den Kante bombası!
        Fenerbahçe'den Kante bombası!
        Trump: Protestoya devam edin
        Trump: Protestoya devam edin
        Serbest bırakıldılar
        Serbest bırakıldılar
        İstinaf mahkemesinde kadın hakim ayaklarından vuruldu
        İstinaf mahkemesinde kadın hakim ayaklarından vuruldu
        Grönland Başbakanı: Grönland ABD'ye ait olmayacak
        Grönland Başbakanı: Grönland ABD'ye ait olmayacak
        Beşiktaş'ta Jorgensen için karar vakti
        Beşiktaş'ta Jorgensen için karar vakti
        Fenerbahçe, Can Armando için devreye girdi!
        Fenerbahçe, Can Armando için devreye girdi!
        13 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        13 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        G.Saray'a sürpriz transfer önerisi!
        G.Saray'a sürpriz transfer önerisi!
        107 yıl hapis cezalı firari yakalandı!
        107 yıl hapis cezalı firari yakalandı!
        Gayrimenkulde cari açık büyüyor
        Gayrimenkulde cari açık büyüyor
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Dünyada ne kadar altın var?
        Dünyada ne kadar altın var?
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem