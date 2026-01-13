AÖF final takvimi 2026: AÖF final sınavları ne zaman?
Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi finalleri için geri sayım başladı. Sınav için heyecanlı bekleyiş sürerken, AÖF final tarihleri öğrencilerinin gündemindeki yerini aldı. Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerine her ders için 20 soru sorulurken 30 dakika süre verilmektedir. Peki, "AÖF final sınavları ne zaman?" İşte AÖF sınav tarihleri...
AÖF final tarihleri, vizelerin ardından öğrenciler tarafından sıklıkla araştırılmaya başlandı. Sınava kısa bir süre kala çalışamalarına hız veren açık öğretim öğrencileri, AÖF final tarihlerini gündemine aldı. Peki, "AÖF final sınavları ne zaman, sınav giriş yerleri belgesi açıklandı mı?" İşte 2026 AÖF sınav takvimi...
AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖF final sınavları 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde uygulanacak.
AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
AÖF sınav giriş belgesi açıklandı. AÖF sınav giriş belgesine Açıköğretim Fakültesi'nin öğrenci giriş sistemi üzerinden erişime açıldı