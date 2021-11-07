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AÖF güz dönemi sınavları ne zaman? 2021 AÖF ara dönem sınav tarihleri

AÖF güz dönemi sınav tarihleri belli oldu mu? Kayıt sürecinin 17 Ekim'de sona ermesinin ardından Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF ara sınav tarihleri merak edilip araştırılıyor. Merak edenler için AÖF sınav tarihlerini haberimizde derledik. İşte merak edilen sınav tarihleri...

AÖF güz dönemi sınavları ne zaman? 2021 AÖF ara dönem sınav tarihleri

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde online dersler başlıyor. 2021-2022 AÖF güz dönemi sınav tarihleri belli oldu. 2021-2022 Akademik yılı için kayıt yenileme işlemleri 17 Ekim'de sona erdi. İşte AÖF sınav tarihleri

AÖF CANLI DERSLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2021-2022 AÖF ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte AÖF canlı derslerin ne zaman başlayacağı da belli oldu. Anadolu Üniversitesi AÖF, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla canlı derslerin bugün itibarıyla başlayacağını duyurdu.

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

2021-2022 Öğretim Yılı Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Güz Dönemi başlama ve bitiş tarihleri 27 Eylül 2021-7 Ocak 2022 olarak belirlendi. Kayıt yaptıran ya da kayıt yenilemesini tamamlayan öğrenciler için güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihinde, güze dönemi dönem sonu sınavları ise 8-9 Ocak 2022 tarihinde yapılacak.

2021 AÖF SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

2021 Yılı AÖF yaz okulu sınavları yüz yüze yapılmıştı. 2021-2022 AÖF güz dönemi sınavlarının da yüz yüze yapılması bekleniyor. AÖF öğrenciler güz dönemi ara sınavlarına AÖF sınav merkezinde girebilecek.

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