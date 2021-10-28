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AÖF güz dönemi sınavları ne zaman? 2021 AÖF sınav tarihleri açıklandı! AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi sınavları için geri sayım başladı. Yurt genelinde binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren konuya ilişkin gözler Anadolu Üniversitesi'ne çevrilmişti İşte konuyla ilgili ayrıntılar...

AÖF güz dönemi sınavları ne zaman? 2021 AÖF sınav tarihleri açıklandı! AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde online dersler başlıyor. 2021-2022 AÖF güz dönemi sınav tarihleri belli oldu. 2021-2022 Akademik yılı için kayıt yenileme işlemleri 17 Ekim'de sona erdi. İşte AÖF sınav tarihleri

AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

GÜZ DÖNEMİ AÖF SINAVLARI HANGİ TARİHTE UYGULANACAK?

Güz Dönemi Ara Sınavı 27- 28 Kasım 2021

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 08- 09 Ocak 2022 tarihlerinde uygulanacak.

AÖF SINAVLARI NASIL YAPILACAK, ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

AÖF sınavlarının nasıl uygulanacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin duyuru yayımlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI HANGİ TARİHTE UYGULANACAK?

Bahar Dönemi Ara Sınavı 02- 03 Nisan 2022

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde uygulanacak.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

AÖF Yaz Okulu Sınavı 06 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.

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