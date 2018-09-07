AÖF yeni kayıt işlemleri devam ederken, AÖF'e kayıtlı olan öğrenciler ise kayıt yenileme tarihini merak ediyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) akademik takvimi belli oldu. Peki, AÖF yeni kayıt nasıl yapılır? AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak? İşte tüm ayrıntılarıyla AÖF yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri...

AÖF KAYIT YENİLEME EKLE/SİL TARİHİ NE ZAMAN?

AÖF'te eğitimi sürdüren öğrenciler kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman yapılacağını araştırıyor. AÖF'ün yayımladığı 2018-2019 akademik takviminde yer alan bilgiye göre, AÖF kayıt yenileme işlemleri ekle/sil işlemleri 24 Eylül-05 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

AÖF YENİ KAYIT NASIL YAPILIR? 2018-2019

AÖF yeni kayıt işlemler 03 - 10 Eylül 2018 tarihleri arasında alınacak. 7 gün süreyle yapılacak yeni kayıt işlemlerinin ardından mazeretli kayıt tarihi ise 10 Eylül 2018 Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Öğrenciler, başvuru tarihi arasında illerde bulunan Açıköğretim Fakültesi bürolarına bizzat başvurarak kayıtlarını gerçekleştirecek. Bu tarihler arasında mazeretleri nedeniyle kayıt yaptıramayanlar 10 Eylül 2018 tarihinde bizzat veya yakınları aracılığıyla başvurarak kayıt yaptırabilir. 10 Eylül 2018 tarihinden sonra mazeret beyan ederek kayıt yaptırmak isteyenlerin başvuruları kabul edilmeyecek ve kayıtları kesinlikle yapılmayacak. 08 Eylül 2018 Cumartesi günü AÖF büroları kayıt işlemleri için açık olacak ve kayıt yapılacak.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Önlisans/Lisans Programlarına kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarından 2017-2018 öğretim yılı sonunda mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adaylar da 03-10 Eylül 2018 tarihleri arasında geçici kayıt yaptırabilecek. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2018 tarihine kadar AÖF'e ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacak. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacak.

Kayıt belgeleri eksik ise kayıt yapılmaz ve belgeleri tamamlamak üzere ek süre verilmez. Kayıt süresi uzatılmayacak. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun kaydını yaptırmayan adaylar, Fakülteye kayıt hakkını kaybeder ve herhangi bir hak iddia edemez. Posta ile kayıt yapılmaz.

AÖF 2018-2019 AKADEMİK TAKVİMİ

GÜZ DÖNEMİ Kayıt Türü İnternet Başvuru ve Kayıt Tarihi** Mazeretli Kayıt Tarihi Süre YENİ KAYIT - ÖSYS Yeni Kayıt 03 Eylül 2018 Pazartesi

10 Eylül 2018 Pazartesi 10 Eylül 2018 Pazartesi 7 Gün - İkinci Üniversite 11 Eylül 2018 Salı

21 Eylül 2018 Cuma 21 Eylül 2018 Cuma 10 Gün - Yatay Geçiş 19 Eylül 2018 Çarşamba

21 Eylül 2018 Cuma 21 Eylül 2018 Cuma 3 Gün - Ek Yerleştirme

- Dikey Geçiş 24 Eylül 2018 Pazartesi

28 Eylül 2018 Cuma 28 Eylül 2018 Cuma 5 Gün - Af Kayıt (7143 Sayılı Kanun) -Sağlık Lisans Tamamlama 24 Eylül 2018 Pazartesi

28 Eylül 2018 Cuma 28 Eylül 2018 Cuma 5 Gün - Yatay Geçiş Ders Ekleme*** 04 Ekim 2018 Perşembe

05 Ekim 2018 Cuma 05 Ekim 2018 Cuma 2 Gün KAYIT YENİLEME

EKLE/SİL - Açıköğretim

- İktisat

- İşletme 24 Eylül 2018 Pazartesi

05 Ekim 2018 Cuma 05 Ekim 2018 Cuma 12 Gün

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