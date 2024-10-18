Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2024-2025 akademik takvimi doğrultusunda 7 Ekim’de başlayan AÖF kayıt yenileme süreci bugün sona eriyor. Bu sebeple ‘’AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar, nasıl ödenir?’’ soruları yanıt arıyor. AÖF kayıt yenileme işlemleri kayıt yenileme bedelinin ödenmesiyle gerçekleşecek. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecek. İşte 2024-2025 AÖF kayıt yenileme ekranı ve güz dönemi materyal ücreti…