AÖF kayıt yenileme ne zaman? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?
AÖF kayıt yenileme tarihleri araştırılıyor. Açıköğretim Fakültesi'ne kayıtlı olan öğrencilerin, bölümlerine göre belirlenen öğrenim harcını her kayıt yenileme döneminde yatırmaları gerekiyor. Peki AÖF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır?
AÖF kayıt yenileme tarihlerinin başlangıç tarihi belli oldu. Açıköğretim Fakültesi’ne kayıtlı olan öğrencilerin, bölümlerine göre belirlenen öğrenim harcını her kayıt yenileme döneminde yatırmaları gerekiyor. İşte AÖF kayıt yenileme tarihleri
AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN?
Açıköğretim Fakültesi 2025 bahar dönemi ders kayıt işlemleri 10 Şubat- 21 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek.
AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?
Kayıt yenileme işlemleri, öğrenci şifresi ile Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) internet sitesine giriş yapılarak gerçekleştiriliyor. Öğrenciler, “ders ekle/sil” ekranı üzerinden ders seçimlerini yaparak kayıt sürecini tamamlayabiliyor.
Açıköğretim Fakültesi’ne kayıtlı olan öğrencilerin, bölümlerine göre belirlenen öğrenim harcını her kayıt yenileme döneminde yatırmaları gerekiyor.
Ödeme yapılmadan kayıt işlemleri tamamlanmıyor, bu nedenle öğrencilerin belirtilen süre içinde harç ödemelerini yapmaları büyük önem taşıyor.