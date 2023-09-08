AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor, ders seçimi nasıl yapılır? 2023-2024 AÖF güz dönemi kayıt yenileme takvimi

AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor, ders seçimi nasıl yapılır? 2023-2024 AÖF güz dönemi kayıt yenileme takvimi

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2023-2024 AÖF kayıt yenileme takvimi, Anadolu Üniversitesi'nde eğitim gören Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından araştırılıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2023-2024 akademik takvimini paylaştı. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar ve ders seçimi nasıl yapılır?