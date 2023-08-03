2023-2024 AÖF kayıtları ne zaman başlıyor? AÖF kayıt ücreti ne kadar?
Açıköğretim Fakültesi ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler Anadolu Üniversitesi ve Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt tarih tarihlerini çevrildi. Bilindiği gibi AÖF ders kayıt işlemleri 'aof.anadolu.edu.tr' adresinden ve Öğrenci Otomasyonu bağlantısı üzerinden yapılmaktadır. İşte 2023-2024 Açıköğretim Fakültesi ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri...
AÖF ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihlerinde geri sayım başladı. Açıköğretim Fakültesi kayıt sürecinde ders seçimi üç aşamadan oluşmaktadır. Anadolu Üniversitesi ve Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt tarihleri YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "2023-2024 AÖF kayıtları ne zaman başlıyor? AÖF kayıt ücreti ne kadar?" İşte detaylar...
2023-2024 AÇIKÖĞRETİM KAYITLARI NE ZAMAN?
ÖSYM kayıt tarihlerine göre, programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar da 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında olacak.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF KAYIT TARİHİ
- İkinci Üniversite || 21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi
- ÖSYS Yeni Kayıt || 28 Ağustos Pazartesi - 01 Eylül 2023 Cuma
- ANADOLUYÖS || 21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi
- Dikey Geçiş (DGS) ||ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
- Ek Yerleştirme ||ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
- Sağlık Lisans Tamamlama || YÖK tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
- Yatay Geçiş || 11 Eylül 2023 Pazartesi - 15 Eylül 2023 Cuma
- Yatay Geçiş Ders Ekleme || 09 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi
- Kayıt Yenileme (Ekle-Sil) || 02 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi