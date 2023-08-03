AÖF kayıtları ne zaman başlıyor? 2023-2024 AÖF Açıköğretim Fakültesi ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri

AÖF kayıtları ne zaman başlıyor? 2023-2024 AÖF Açıköğretim Fakültesi ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri

1 Şurada Paylaş!









AÖF ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihlerinde geri sayım başladı. Açıköğretim Fakültesi kayıt sürecinde ders seçimi üç aşamadan oluşmaktadır. Anadolu Üniversitesi ve Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt tarihleri YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "2023-2024 AÖF kayıtları ne zaman başlıyor? AÖF kayıt ücreti ne kadar?" İşte detaylar...